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Туреччина тестує балістичні ракети власного виробництва

23 травня 2023, 13:32
Туреччина тестує балістичні ракети власного виробництва
На березі Чорного моря Туреччина здійснили запуск балістичної ракети власного виробництва малої дальності "Tayfun".

Таку заяву зробив глава Директорату оборонної промисловості Туреччини Ісмаіла Деміра в  Twitter.

"Ми успішно здійснили новий тестовий пуск нашої ракети "Tayfun". Вітаю всіх причетних, особливо Rocketsan", - йдеться в твіті. 

Запуск здійснили території аеропорту Різе-Артвін, що на чорноморському узбережжі. Це другий тестовий запуск цієї ракети,. Радіус дії ЗРК cтановив 561 кілометр і що цю дальність буде збільшено, раніше повідомляв турецький президент. 

Раніше запуск ракет здійснювали з Сінопу, але цього разу його було здійснено з Різе: "Запуск ракети такого радіусу дії з Сінопу означає входження в повітряний простір України чи hосії. У разі запуску ракети з Різе, це виключено". 

Наразі на озброєнні турецьких збройних сил не було та немає ЗРК подібних до "Tayfun".

Поки не повідомляється, коли ЗРК поставлять на озброєння збройних сил Туреччини.

ТуреччинаTayfun

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