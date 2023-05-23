Туреччина тестує балістичні ракети власного виробництва

На березі Чорного моря Туреччина здійснили запуск балістичної ракети власного виробництва малої дальності "Tayfun".

Таку заяву зробив глава Директорату оборонної промисловості Туреччини Ісмаіла Деміра в Twitter.

"Ми успішно здійснили новий тестовий пуск нашої ракети "Tayfun". Вітаю всіх причетних, особливо Rocketsan", - йдеться в твіті.

Запуск здійснили території аеропорту Різе-Артвін, що на чорноморському узбережжі. Це другий тестовий запуск цієї ракети,. Радіус дії ЗРК cтановив 561 кілометр і що цю дальність буде збільшено, раніше повідомляв турецький президент.

Раніше запуск ракет здійснювали з Сінопу, але цього разу його було здійснено з Різе: "Запуск ракети такого радіусу дії з Сінопу означає входження в повітряний простір України чи hосії. У разі запуску ракети з Різе, це виключено".

Наразі на озброєнні турецьких збройних сил не було та немає ЗРК подібних до "Tayfun".

Поки не повідомляється, коли ЗРК поставлять на озброєння збройних сил Туреччини.