Туреччина успішно протестувала систему ППО "Сталевий купол"

Над розробкою цієї багаторівневої системи ППО працювали кілька турецьких компаній.

Туреччина успішно випробувала систему протиповітряної оборони SIPER-2 "Сталевий купол". Вона зможе знищувати ракети, винищувачі та інші цілі.

Над розробкою системи SIPER-2 працювали турецькі компанії Aselsan, Roketsan і Tübitak SAGE. Вона складається з кількох компонентів: зенітно-ракетного комплексу Sungur, системи ППО дальнього радіуса дії SIPER і лазерної установки.

Крім того, "Сталевий купол" обладнаний системою ідентифікації цілей "свій-чужий" і має можливість одночасного запуску ракет з восьми пускових установок, кожна з яких вміщує по шість ракет.

Очікується, що SIPER-2 зможе знищувати крилаті ракети, винищувачі, ракети класу "повітря-земля", безпілотники, а в майбутньому також і балістичні цілі. Перша така система має бути введена в експлуатацію в турецькій армії до кінця цього року.