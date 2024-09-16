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Туреччина успішно протестувала систему ППО "Сталевий купол"

16 вересня 2024, 11:51
Туреччина успішно протестувала систему ППО
Фото: unian.ua
Над розробкою цієї багаторівневої системи ППО працювали кілька турецьких компаній.
Туреччина успішно випробувала систему протиповітряної оборони SIPER-2 "Сталевий купол". Вона зможе знищувати ракети, винищувачі та інші цілі.
 
Про це повідомляє NTV.
 
Над розробкою системи SIPER-2 працювали турецькі компанії Aselsan, Roketsan і Tübitak SAGE. Вона складається з кількох компонентів: зенітно-ракетного комплексу Sungur, системи ППО дальнього радіуса дії SIPER і лазерної установки.
 
Крім того, "Сталевий купол" обладнаний системою ідентифікації цілей "свій-чужий" і має можливість одночасного запуску ракет з восьми пускових установок, кожна з яких вміщує по шість ракет.
 
Очікується, що SIPER-2 зможе знищувати крилаті ракети, винищувачі, ракети класу "повітря-земля", безпілотники, а в майбутньому також і балістичні цілі. Перша така система має бути введена в експлуатацію в турецькій армії до кінця цього року.
війна в Україніросія окупантиТуреччинаППО

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