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Туреччина увійшла до переліку головних експортних партнерів України

13 жовтня 2023, 16:39
Туреччина увійшла до переліку головних експортних партнерів України
Фото: Слово і Діло
Товарообіг України становив $73,7 млрд.

Туреччина увійшла до трійки країн, куди Україна експортує найбільше товарів за результатами дев'яти місяців 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби.

Україна експортувала до Туреччини товарів на $1,9 млрд за звітний період. Це третій результат після Польщі ($3,7 млрд) та Румунії ($3 млрд). Ще у серпні на третій позиції знаходився Китай.
 
Загалом Україна експортувала товарів на $27,1 млрд у січні-вересні. Основна номенклатура експорту: продовольчі товари ($16,1 млрд), метали та вироби з них ($3 млрд), машини, обладнання та транспорт ($2,3 млрд).
Імпорт в Україну становив $46,6 млрд за дев'ять місяців 2023 року. Україна найбільше імпортує товари з Китаю ($7,4 млрд), Польщі ($4,9 млрд) та Туреччини ($3,7 млрд).

В основному імпортуються машини, обладнання та транспорт ($14,1 млрд), продукція хімічної промисловості ($8,4 млрд), паливно-енергетичні товари ($7,9 млрд).

 

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