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ПОЛІТИКА

Туреччина веде переговори з Хамас про звільнення заручників – ЗМІ

12 жовтня 2023, 08:31
Туреччина веде переговори з Хамас про звільнення заручників – ЗМІ
Бойовики з Еззедін аль-Касам, збройного крила головного палестинського ісламістського руху ХАМАС. Фото: AFP
Наразі невідома точна кількість ізраїльських цивільних та військових полонених.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган веде переговори з бойовиками палестинського ісламістського руху Хамас про звільнення ізраїльських заручників.

Про це повідомляє Haberturk.

Наразі точно невідомо, скільки заручників утримує Хамас. За різними оцінками, щонайменше 150 людей, яких викрали з Ізраїлю. Також відсутня інформація скільки з них цивільних, а скільки – військових.

Раніше глава МЗС Туреччини обговорив ситуацію з регіональними колегами, а також із держсекретарем США. Країна заявила про готовність допомогти в деескалації ізраїльсько-палестинського конфлікту.

Також президент Туреччини Ердоган звернувся до керівництва Ізраїлю із закликом "припинити бомбардування палестинських земель, особливо Гази", а також до палестинців, щоб ті зупинили атаки на цивільних в Ізраїлі.

Натомість бойовики Хамас пригрозили страчувати заручників, яких вони взяли в полон на території Ізраїлю, якщо Цахал продовжить атакувати Сектор Гази без попередження. Терористи заявили, що процес вбивства транслюватимуть на відео.

Бойовики Хамас 7 жовтня атакували Ізраїль із боку сектору Газа. Вони захопили заручників, убили кілька сотень цивільних і взяли під контроль деякі військові об'єкти. Вже надвечір ізраїльська армія повернула собі контроль над більшою частиною територій.

Після Ізраїль оголосив про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі". У перші два дні після початку війни Цахал вразив тисячі цілей у секторі Гази. Але командування ізраїльської армії наголошує, що це був лише початок, оскільки Цахал має намір знищити Хамас.

ТуреччинапереговоризаручникиХамас: Ізраїльцахал

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