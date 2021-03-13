Туреччина відновлює дипломатичні контакти з Єгиптом
Як повідомляє "Укрінформ", про це повідомляє агентство Anadolu з посиланням на заяву міністра закордонних справ Мевлута Чавушоглу.
За його словами, ні єгиптяни, ні турки не шукали попередніх умов для переговорів. "Але не так-то просто рухатися далі, як ніби нічого не сталося після багатьох років розриву відносин", - сказав він.
Чавушоглу додав, що контакти наразі знаходяться "на рівні розвідки та міністерства закордонних справ".
"Немає причини не налагоджувати відносини з Саудівською Аравією... Якщо вони зроблять позитивний крок, то зробимо і ми. Те ж саме стосується й Об'єднаних Арабських Еміратів", - наголосив глава турецького МЗС.
Відносини між Туреччиною і Єгиптом зіпсувалися після того, як президент Єгипту Абдель-Фаттах ас-Сісі скинув попереднього лідера країни Мохаммеда Мурсі у 2013 році. З того часу Єгипет і Туреччина також конфліктують з таких питань, як морські претензії, Лівія та Ірак.
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