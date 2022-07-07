Туреччина відпустила російське судно "Жібек Жоли"
"Жібек Жоли" не розвантажили, однак ввечері 6 липня його відпустили з порту.
Наразі МЗС України викликало посла Туреччини в Києві та просить провести розслідування.
"Завдяки оперативному втручанню відповідних органів влади України це судно не змогло розвантажити крадене і було затримане. До турецької сторони було направлено запит на арешт судна і вантажу. Водночас, ігноруючи звернення української сторони, ввечері 6 липня судно було відпущене", - йдеться у заяві.
"Українська сторона з глибоким розчаруванням сприйняла зазначену інформацію і звертається до турецької сторони з наполегливим проханням провести розслідування зазначеної ситуації і надати вичерпну відповідь на запити відповідних органів влади України, а також усіма засобами запобігти подібними випадкам у майбутньому", - йдеться у заяві.
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