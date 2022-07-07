Туреччина відпустила російське судно "Жібек Жоли"

МЗС України стверджує, що на ньому перевозили викрадене зерно з окупованого Бердянська до турецького порту Карасу.

"Жібек Жоли" не розвантажили, однак ввечері 6 липня його відпустили з порту.

Наразі МЗС України викликало посла Туреччини в Києві та просить провести розслідування.

"Завдяки оперативному втручанню відповідних органів влади України це судно не змогло розвантажити крадене і було затримане. До турецької сторони було направлено запит на арешт судна і вантажу. Водночас, ігноруючи звернення української сторони, ввечері 6 липня судно було відпущене", - йдеться у заяві.

"Українська сторона з глибоким розчаруванням сприйняла зазначену інформацію і звертається до турецької сторони з наполегливим проханням провести розслідування зазначеної ситуації і надати вичерпну відповідь на запити відповідних органів влади України, а також усіма засобами запобігти подібними випадкам у майбутньому", - йдеться у заяві.