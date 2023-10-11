Туреччина вперше очолила миротворчу місію НАТО в Косові

До цього KFOR керувала Італія.

Туреччина вперше очолила миротворчий контингент НАТО в Косові (KFOR) на тлі напруженості через провокацію просербських сил, що відбулась наприкінці вересня.



Про це повідомляє пресслужба KFOR.

До цього KFOR керувала Італія - Аджело Мікеле Рістучча на церемонії в Приштні передав повноваження турецькому генералу Озкану Улутасу.

Зазначимо, що місію KFOR створили відповідно до резолюції Радбезу ООН в 1999 році. Наразі вона налічує 4500 військовослужбовців із 27 країн, шість з яких не є членами НАТО.

На півночі Косова проживає близько 50 тисяч етнічних сербів, через що у країні відбуваються часті конфлікти з Сербією. Найсильніша за останній час ескалація відбулась під час місцевих виборах, які серби проігнорували, через що до влади прийшли ентічні албанці. Це призвело до масових протестів та сутичок між сербами та поліцією Косова.