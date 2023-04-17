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Туреччина вперше поставить газ із великого родовища в Чорному морі

17 квітня 2023, 12:53
Туреччина вперше поставить газ із великого родовища в Чорному морі
Фото: Економічна правда
Державна турецька нафтогазова компанія Turkish Petroleum готується отримати першу партію газу з великого родовища природного газу "Сакарья" в Чорному морі.

Перші поставки відбудуться в середині травня. 

Про це розказав виконавчий директор компанії Меліха Хана Білгіна, передає Financial Times.

Минулого місяця президент країни Реджеп Таїп Ердоган заявив, що уряд скоротить рахунки за газ для споживачів і бізнесу. 

Туреччина - великий імпортер енергоносіїв. Майже весь газ, який вона споживає, надходить з-за кордону, що робить проєкт "Сакарья" значним поштовхом для енергетичного сектору країни.

За даними центрального банку, чистий імпорт енергоносіїв, який включає нафту, газ та інші продукти, минулого року становив $80 млрд, що є основним чинником дефіциту поточного рахунку платіжного балансу країни. 

Turkish Petroleum на цьому тижні почне постачання газу з 3ьох свердловин на родовищі Сакарья, заявив виконавчий директор компанії Меліха. Туреччина розробляє проєкт разом з консорціумом, до якого входять американська нафтосервісна група Schlumberger і британська компанія Subsea 7. 

За словами Білгіна, об'єкт почне видобувати 10 млн кубометрів газу на добу, щойно у вересні будуть введені в експлуатацію ще сім свердловин. За підрахунками Financial Times, це становитиме близько 7% від загального обсягу споживання газу в Туреччині минулого року. Частина газу, що видобуватиметься на цьому родовищі, експортуватиметься. 

Turkish Petroleum, яка витратила $1,8 млрд на першу фазу проєкту, планує збільшити видобуток у найближчі роки. Білгін висловив сподівання, що видобуток досягне 40 млн кубометрів на добу, коли проєкт вийде на повну потужність. 

Білгін додав, що знижки на російські енергоносії сприяли зростанню бізнесу Turkish Petroleum, що свідчить про поглиблення торговельних відносини країни з Москвою.

"Ми включаємо в нашу бізнес-модель", - сказав Білгін та додав, що це "однозначно створює для нас додаткові прибутки і додаткові можливості".

газЧорне мореТцуреччинародовище

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