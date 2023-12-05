Туреччина вперше приєдналась до місії НАТО для патрулювання неба над Румунією

На румунську авіабазу прибули чотири турецьких винищувача F-16.

До румунської авіабази Борча прибули чотири турецькі винищувачі F-16. Вони братимуть участь в місії НАТО з патрулювання повітряного простору над півднем Румунії.



Про це повідомляють Об’єднані повітряні сили Альянсу.

Як зазначили в НАТО, Туреччина вперше бере участь в Румунії. Разом з румунськими й німецькими літаками Туреччина захищатиме повітряний простір Альянсу на Чорноморському узбережжі й стримуватиме потенційні загрози з повітря.



"Це розгортання є демонстрацією здатності і рішучості захищати наших людей і території. Військово-повітряні сили НАТО залишаються готовими відповісти на будь-яку загрозу з будь-якого напрямку", – сказав офіційний представник Альянсу Ділан Вайт.

За його словами, турецькі F-16 у межах місії НАТО діятимуть разом з німецькими винищувачами Eurofighter і французькою системою ППО наземного базування MAMBA, розгорнутою на базі Капу-Мідія.

Туреччина вимагала, щоб Швеція зробила додаткові кроки проти місцевих членів Робочої партії Курдистану (РПК), яку Європейський Союз та США вважають терористичним угрупуванням.

Ще наприкінці жовтня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вніс заявку на розгляд парламенту. Документ направили до профільного комітету, який так і не схвалив її. Пізніше стало відомо, що 16 листопада комітет відклав переговори щодо цього законопроекту.