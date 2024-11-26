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Туреччина вимагає винятку із санкцій США для сплати за російський газ

26 листопада 2024, 14:54
Туреччина вимагає винятку із санкцій США для сплати за російський газ
Майже половину газу Стамбул отримує від кремля.

Уряд Туреччини веде переговори зі США задля звільнення від санкцій, що дозволить країні продовжувати користуватися послугами російського Газпромбанку для оплати імпорту природного газу.

Про це пише агентство Bloomberg.

Міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар розказав, що без санкційного винятку "ми не зможемо платити москві".

"Якщо ми не зможемо платити, ми не зможемо купувати товари", – заявив міністр.

Він послався на попередні винятки з санкцій, пов'язаних з Іраном, як на прецедент.

"Якщо не буде винятку, це може означати щось дуже серйозне для Туреччини", – додав Алпарслан Байрактар. 

Наразі росія є найбільшим постачальником газу до Туреччини і забезпечує 42% імпорту блакитного палива в 2023 році.
Ще один великий імпортер газу - Угорщина, яка також розкритикувала дії США проти Газпромбанку.

Угорський глава МЗС Петер Сійярто заявив, що країни регіону знайдуть спосіб продовжити отримувати російський газ. Він сказав це після переговорів у Стамбулі з регіональними міністрами енергетики, в тому числі з Байрактаром.

Крім газу, Стамбул покладається на москву в імпорті близько половини сирої нафти, а також має на стадії будівництва одну атомну електростанцію "Росатома" і веде переговори про будівництво другої.

 
РосіягазТуреччинасанкції

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