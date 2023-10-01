Туреччина закликає Швецію вжити більш "конкретних заходів" до вступу в НАТО

Анкара прагне подальших "дій проти екстремістів", оскільки парламент країни знову збирається для розгляду заявки Швеції.

Швеція повинна вжити подальших "конкретних заходів" проти тероризму, щоб заручитися підтримкою Анкари щодо її заявки на вступ до НАТО, заявив віце-президент Туреччини Джевдет Йилмаз, в той час як турецький парламент готується розглянути запит північної країни на вступ до Альянсу.

Про це повідомляє FT.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган погодився схвалити приєднання Швеції до НАТО на саміті військового Альянсу у Вільнюсі в липні, але турецький парламент, який відновлює роботу в неділю, 1 жовтня, після літніх канікул, все ще не ратифікував вступ Швеції.

Стокгольм припинив свою тривалу політику нейтралітету після повномасштабного вторгнення Росії в Україну минулого року, і його прохання про вступ до НАТО було схвалено всіма членами альянсу, окрім Туреччини та Угорщини.

Ердоган, чия Партія справедливості і розвитку очолює коаліцію, яка контролює парламент, неодноразово заявляв, що підтримка Туреччиною заявки Стокгольма на вступ до НАТО залежить від того, чи вживатиме Швеція заходів проти людей, які, за його словами, пов'язані з Робітничою партією Курдистану (РПК) і релігійною мережею, яка, за його словами, стояла за спробою державного перевороту 2016 року.

"Наш парламент дуже чутливий до цих питань, тому що в Туреччині існує громадська думка. Якщо ми не побачимо достатнього прогресу на практиці, то парламент опиниться під великим тиском", - сказав Йилмаз.

Швеція стверджує, що вона вже виконала угоду з Туреччиною, в тому числі завдяки новому антитерористичному закону, який набув чинності у червні. У межах першого застосування нового законодавства суд Швеції у липні засудив громадянина Туреччини до тюремного ув'язнення за фінансування РПК.

Однак демонстрації, на яких протестувальники тримають прапори РПК у Швеції, країні з високим рівнем захисту свободи слова і самовираження, розлютили Анкару. Ердоган і його уряд також неодноразово виступали проти інцидентів, коли демонстранти публічно спалювали примірники Корану в Швеції протягом останніх місяців.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон у травні заявив, що Швеція вже вжила значних заходів проти тероризму, але будь-які заходи повинні бути "сумісні з верховенством права і демократією".

За словами скандинавських дипломатів, Швеція залишається впевненою, що Туреччина ратифікує її заявку після рішучих проявів підтримки з боку генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга і США. Столтенберг і міністр закордонних справ Туреччини обговорили розширення НАТО під час телефонної розмови в п'ятницю, 29 вересня, згідно з повідомленням турецького уряду.

У той же час, хвиля злочинності у Швеції, яка змусила уряд розглянути питання про використання військових для допомоги поліції, частково пов'язана з внутрішнім конфліктом в наркобанді, якою керує представник курдів, що втік зі Швеції до Туреччини.

Аналітики припускають, що заявка Швеції на вступ до НАТО може бути пов'язана із запитом Туреччини на купівлю винищувачів F-16 на мільярди доларів, який затримується в Конгресі США.

"Я сподіваюся, що якщо вони [США] дотримаються свого слова, наш парламент зробить те ж саме", - сказав Ердоган цього тижня про угоду.

Американський сенатор Роберт Менендес, який був одним із найвідвертіших критиків замовлення Туреччини на купівлю F-16, минулого тижня пішов у відставку з посади голови впливового сенатського комітету з міжнародних відносин після того, як йому було пред'явлено звинувачення у хабарництві, яке він заперечує.

Новий голова комітету Бен Кардін заявив, що питання F-16 виходить за межі НАТО, але турецькі офіційні особи запевнили його, що Анкара ратифікує вступ Швеції до альянсу в "першій половині" жовтня.