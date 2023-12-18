Туреччина заощадила на закупівлі російської нафти зі знижкою мільярди доларів – Reuters

Попри західні санкції, країна хоче купувати більше.

Туреччина та турецькі компанії заощадили у 2023 році близько 2 млрд через збільшення імпорту російської нафти та нафтопродуктів зі знижкою.



Про це повідомляє видання Reuters.

Після вторгнення рф до України Туреччина стала найбільшим імпортером російських енергоносіїв у Західній півкулі, хоча європейські країни припинили більшу частину імпорту російської нафти та газу.



Китай та Індія імпортують з рф більші обсяги, ніж Туреччина, але близкість до російських портів дає країні змогу заощаджувати більше, ніж інші покупці завдяки дешевшим перевезенням.

За даними Reuters, у листопаді 2023 року постачання російської сирої нафти марки Urals до Туреччини зросло до рекордного рівня 400 тисяч барелів на добу, що становило близько 14% від загального експорту нафти рф морським транспортом минулого місяця.

Аналітики вважають, що постачання до Туреччини продовжать зростати протягом найближчих місяців, адже приватний російський виробник нафти "Лукойл" підписав угоду з азербайджанською компанією SOCAR про переробку до 200 тисяч барелів на день своєї нафти на турецькому нафтопереробному заводі STAR компанії SOCAR.



Крім того, імпорт Туреччини російського дизельного палива, топкового мазуту, авіаційного та суднового палива підскочив на 200% у січні-листопаді 2023 року, склавши приблизно 0,29 млн барелів на день.

Загалом в в січні-листопаді росія поставила до Туреччини 13 млн. тонн дистилятів, включаючи 8,6 млн тонн дизельного палива з наднизьким вмістом сірки.



Трейдери вважають, що цього року Туреччина платила на 25-150 доларів менше за тонну (3,3-20 доларів за барель) російського дизельного палива, порівняно з цінами на аналогічні сорти у Середземномор'ї, а знижки на нафту становили від 5 до 20 доларів за барель. Дешевший імпорт енергоносіїв допоміг Анкарі скоротити торговельний дефіцит та зменшити тиск на її валюту, яка цього року девальвувалась на 30%

За даними LSEG, Туреччина також збільшила експорт дизельного палива за той же період на 120% до 6,03 млн тонн з 2,75 млн у січні-листопаді 2023 року.



Багато активістів та прихильників України звинувачують Туреччину в тому, що вона ефективно допомагає рф спрямовувати свою продукцію до Європи в обхід санкцій.



Проте, Туреччина не єдина отримує велику економію на закупівлях російської нафти. Індія, яка також відмовилася приєднатися до санкцій проти москви, цього року збільшила імпорт російської нафти на 77%.



Згідно з розрахунками, що ґрунтуються на урядових даних, протягом перших дев'яти місяців 2023 року вона заощадила на імпорті російської нафти приблизно 2,7 млрд доларів. Але Індія імпортувала набагато більші обсяги російської нафти - 1,7 млн барелів на добу, а це означає, що економія на барель для Туреччини була набагато вищою.



Трейдери вважають, що заощадити країні допомагають фрахтові ставки, оскільки, за їх оцінками, наразі доставка танкера з російською нафтою до Туреччини коштує 6 млн доларів порівняно з 9 млн доларів в Індію.