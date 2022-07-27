ПОЛІТИКА НОВИНИТуреччина не бачить необхідності у розміновуванні Чорного моря для успішних поставок зерна з України. У разі потреби - питання вирішуватиметься за участі усіх сторін.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Туреччина заперечила необхідність розмінування Чорного моря
Фото: Хулусі Акар, міністр оборони Туреччини (Getty Images)
Про це пише Anadolu Agency.
"Необхідності в розмінуванні морських зон зараз немає. Підготовка до постачання зерна в портах України продовжується", - заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар.
Міністр додав, що у разі потреби питання усунення мінної загрози розв'язуватимуть шляхом співпраці всіх сторін.
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27 07 2022 15:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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