Туреччина заперечила необхідність розмінування Чорного моря

Туреччина не бачить необхідності у розміновуванні Чорного моря для успішних поставок зерна з України. У разі потреби - питання вирішуватиметься за участі усіх сторін.

Фото: Хулусі Акар, міністр оборони Туреччини (Getty Images)

Про це пише Anadolu Agency. "Необхідності в розмінуванні морських зон зараз немає. Підготовка до постачання зерна в портах України продовжується", - заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар. Міністр додав, що у разі потреби питання усунення мінної загрози розв'язуватимуть шляхом співпраці всіх сторін.

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