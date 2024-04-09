Туреччина запровадила санкції проти Ізраїлю

Туреччина ввела санкції проти Ізраїлю до встановлення перемир'я у Газі.

Міністерство торгівлі Туреччини 9 квітня заявило про введення санкцій щодо Ізраїлю, які діятимуть доти, доки в Секторі Гази не оголосять про припинення вогню.

Про це пише турецька газета Sozcu.

Обмежувальні заходи набудуть чинності вже сьогодні.

За даними турецького Мінторгу, вони торкнуться експорту 54 найменувань товарів. В опублікованому рішенні міністерства, зокрема, зазначено, що введено обмеження на різні види продукції із сталі, алюмінію, фарби, електричні кабелі, авіапаливо, олії, добрива, деякі види промислової техніки.