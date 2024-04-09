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Туреччина запровадила санкції проти Ізраїлю

09 квітня 2024, 12:51
Туреччина запровадила санкції проти Ізраїлю
Фото: 112.ua
Туреччина ввела санкції проти Ізраїлю до встановлення перемир'я у Газі.

Міністерство торгівлі Туреччини 9 квітня заявило про введення санкцій щодо Ізраїлю, які діятимуть доти, доки в Секторі Гази не оголосять про припинення вогню.

Про це пише турецька газета Sozcu.

Обмежувальні заходи набудуть чинності вже сьогодні.

За даними турецького Мінторгу, вони торкнуться експорту 54 найменувань товарів. В опублікованому рішенні міністерства, зокрема, зазначено, що введено обмеження на різні види продукції із сталі, алюмінію, фарби, електричні кабелі, авіапаливо, олії, добрива, деякі види промислової техніки.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан анонсував напередодні плани Анкари встановити санкції проти Тель-Авіва, які "поступово посилюватимуться доти, доки Ізраїль не дозволить збільшити обсяг надзвичайної допомоги Газі та в регіоні не буде оголошено припинення вогню".

 

війна в Україніросія окупантиТуреччинаІзраїльсанкції

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