Туреччина заявила про обстріл її спостережного посту у Сирії військами Асада

Турецький спостережний пункт в сирійському районі Ідліб зазнав мінометного і артилерійського обстрілу з території, контрольованої сирійськими урядовими військами, в результаті чого було завдано матеріальної шкоди, постраждалих немає.

Міністерство заявило, що турецькі військові негайно відповіли важким озброєнням, а Анкара зробила подання Москві щодо інциденту, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Відомство не уточнило, коли стався обстріл, але зазначило, що атака була умисною.

Росія, яка підтримує президента Сирії Башара Асада в громадянській війні в його країні, і Туреччина, яка довгий час підтримувала повстанців, минулого року домовилися про зони деескалації в регіоні..

Однак в останні місяці домовленості все частіше порушуються, що знову змушує тисячі цивільних тікати в більш безпечні місця.

Нагадаємо, що Туреччина має відмовитися від придбаннязенітно-ракетних комплексів С-400, інакше вона не отримає американські винищувачі F-35.