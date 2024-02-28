Туреччина знову готова відновити процес переговорів між росією та Україною

Ердоган підкреслив підтримку Туреччиною незалежності, суверенітету, безпеки і територіальної цілісності України.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара продовжує підтримувати мирне врегулювання повномасштабного російського вторгнення в Україну та готова запропонувати майданчик для відповідних "переговорів".

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, повідомляє Anadolu Ajansı.

У своєму відеозверненні до учасників саміту Україна - Південно-Східна Європа президент Туреччини заявив, що не зможе взяти участь у заході через підготовку до виборів до місцевих органів влади в країні.

Підкресливши свою переконаність у тому, що для успіху мирних ініціатив необхідне об'єднання зусиль обох сторін, Ердоган сказав, що "Чорноморська ініціатива" залишається на їхньому порядку денному.

Він наголосив на необхідності створення угоди щодо забезпечення безпеки судноплавства комерційних суден у Чорному морі та додав, що в цьому контексті у співпраці з ООН тривають контакти з вироблення нового регламенту, який включатиме зобов'язання щодо забезпечення безпеки в Чорному морі.

"З іншого боку, ми для відновлення миру готові відновити процес переговорів, який раніше відбувся в Стамбулі", - додав президент Ердоган.

"Ми вступили в третій рік війни і, незважаючи на всі наші зусилля, не досягли достатнього прогресу у встановленні миру. Я, як і раніше, дотримуюся думки, що дипломатія і діалог повинні отримати шанс закінчити війну справедливим і міцним миром", - сказав Ердоган.

Президент для досягнення цієї мети наголосив на крайній важливості максимального використання всіх дипломатичних каналів.

"Як мінімум, вважаю за необхідне розпочати спільну роботу з визначення загальних параметрів миру. У цьому плані ми принципово підтримуємо мирний план президента України Володимира Зеленського з 10 пунктів", - наголосив президент.

Президент Ердоган нагадав, що Туреччина також взяла на себе керівну роль у рамках плану, присвяченого продовольчій безпеці. Також він підкреслив підтримку Туреччиною незалежності, суверенітету, безпеки і територіальної цілісності України.

За його словами, Туреччина докладає всіх зусиль для захисту прав та інтересів кримськотатарського народу. Він висловив готовність зробити свій внесок у якнайшвидше відновлення та реконструкцію України.

Нагадаємо, що москва й Анкара раніше анонсували візит російського президента владіміра путіна до Туреччини, який відбудеться після президентських "виборів" у рф у середині березня.

На тлі підготовки візиту путіна у Єврокомісії нагадали Анкарі, що у Міжнародному кримінальному суді видали ордер на арешт російського диктатора за його роль у вивезенні українських дітей з окупованих територій.