Туреччина знову пропонує стати посередником у мирних переговорах щодо України

Анкара підтримує зв'язки і з Києвом, і з москвою з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан на зустрічі європейських лідерів у Лондоні в неділю, 2 березня, повторить пропозицію Анкари прийняти мирні переговори між Україною та росією.

Про це повідомляє Reuters.

Фідан збирається поінформувати європейських лідерів про зусилля Туреччини з пошуку “справедливого і тривалого миру”. Також він підтвердить прихильність Анкари територіальній цілісності й суверенітету України.

Очікується, що міністр підкреслить готовність Туреччини, яка приймала прямі переговори між Україною та рф у березні 2022 року, взяти на себе таку роль у майбутньому, а ще вкаже, що всі сторони повинні спільно зосередитися на тривалій регіональній безпеці, стабільності й економічному процвітанні.

Туреччина, член НАТО, приймала перші переговори між сторонами через кілька місяців після повномасштабного вторгнення росії в Україну в 2022 році та допомагала укласти угоду про безпечне проходження суден із зерном у Чорному морі. Країна заявила, що будь-які майбутні мирні переговори повинні включати обидві країни.

Неодноразово закликаючи до припинення вогню, Анкара привітала ініціативу США щодо припинення війни, реалізація якої тепер невизначена після публічної суперечки між президентами США Дональдом Трампом і України Володимиром Зеленським у Вашингтоні в п'ятницю, 28 лютого.

Туреччина підтримує зв'язки і з Києвом, і з москвою з початку повномасштабної війни. Анкара надала Україні військову підтримку, але відмовилася приєднуватися до західних санкцій проти рф.

Зеленський відвідував Туреччину минулого місяця, в той самий день, коли представники США та росії проводили зустріч в Ер-Ріяді — без участі Києва. У понеділок, 24 лютого, міністр закордонних справ росії Сєргєй Лавров також провів переговори в Анкарі.

У четвер, 27 лютого, делегації Штатів і росії зустрілися у Стамбулі для переговорів, спрямованих на вирішення двосторонніх питань, зокрема, щодо роботи посольств обох країн. Минулого тижня Зеленський заявив, що бачить Туреччину важливим гарантом безпеки для України.