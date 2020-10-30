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Туреччину та Грецію сколихнув сильний землетрус. Зруйновані будинки, під завалами шукають людей

Турецькі чиновники заявили, що шість будівель обвалилися в місті Борнова і районі Байракли в провінції Ізмір
Сильний землетрус магнітудою 6,7-7 балів за шкалою Ріхтера стався в п'ятницю біля східного Егейського острова Самос. Зруйновані будинки, загинули щонайменше 4 людей.
Туреччину та Грецію сколихнув сильний землетрус. Зруйновані будинки, під завалами шукають людей Фото: ap.org

Про це пише "Громадське" з посиланням на видання Ekathimerini та Haber Turk.

Землетрус стався о 13.51 за місцевим часом, всього в 19 кілометрах на північний захід від столиці острова, на глибині 10 кілометрів.

Рятувальники повідомляють про чотирьох загиблих на заході Туреччини. З турецького міста Ізмір надходять повідомлення про зруйновані будинки. Турецькі чиновники заявили, що шість будівель обвалилися в місті Борнова і районі Байракли в провінції Ізмір. На місці ведуться пошуково-рятувальні операції.

З сусідніх провінцій, включаючи Ушак, Денізли, Маніса, Баликесір, Айдин і Мугла, надійшли повідомлення про незначні пошкодження.

Місцеві ЗМІ на Самосі повідомляють про пошкодження будівель і дорожньої інфраструктури. Грецькі чиновники наразі про постраждалих чи загиблих не повідомляли.

Нагадаємо, що раніше на Прикарпатті стався землетрус

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30 10 2020 16:44
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