БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИКурс турецької ліри до долара обвалився до нового історичного мінімуму, вже вкотре – через можливі дії центробанку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Турецька ліра впала до нового рекорду, знову через центробанк
Основним чинником, який зумовив таке ослаблення, стало майбутнє засідання центрального банку Туреччини цього тижня. Очікується, що на ньому регулятор знизить ставку за операціями репо (операції купівлі-продажу центробанком державних облігацій банків з умовою їхнього зворотного викупу)
Фото: з відкритих джерел
Про це повідомляє Bloomberg.
Турецька ліра стрімко обвалилась 13 грудня до курсу понад 14 за долар, чим оновила історичний мінімум. Так, ліра ослабла на 4,2% до 14,47 за долар.
Основним чинником, який зумовив таке ослаблення, стало майбутнє засідання центрального банку Туреччини цього тижня. Очікується, що на ньому регулятор знизить ставку за операціями репо (операції купівлі-продажу центробанком державних облігацій банків з умовою їхнього зворотного викупу).
Таке рішення є частиною політики президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана щодо зниження вартості позик для стимулювання економіки. У зв’язку з цим рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило прогноз щодо суверенного кредитного рейтингу країни до негативного.
Центральний банк Туреччини з вересня знизив тижневу ставку репо на 400 б.п. і, як очікується, знизить її ще на 100 б.п. до 14% цього тижня, згідно оцінками 19 економістів, опитаних Bloomberg.
Зниження ставок і значне зниження курсу ліри і надалі впливатимуть на інфляцію, яка може досягти піку на рівні 25-30% у річному вимірі на початку 2022 року, прогнозують у S&P.
Крім того, центробанк сигналізує про подальше зниження облікової ставки.
Нагадуємо:
Ердоган неодноразово тиснув на центральний банк Туреччини щодо ослаблення монетарної політики попри високу інфляцію. За це він стикається з критикою економістів та опозиційних політиків, адже інфляція в країні сягає 20%.
Турецька ліра впала на 15% після того, як президент Туреччини Таїп Ердоган підтримав ослаблення монетарної політики країни центробанком.
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13 12 2021 14:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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