Турецьке судно відновлює пошук родовищ у східному Середземномор'ї

Турецьке дослідницьке судно "Оруч Реіс" вийшло в море для продовження геологорозвідувальної діяльності в східному Середземномор'ї.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" посилаючись на телеканал TRT Haber.

"Navtex повідомив, що судно "Оруч Реіс" буде працювати на південь від острова Кастеллорізо (Греція - ІФ) до 22 жовтня", - йдеться в повідомленні. Судно будуть супроводжувати судно постачання "Отаман" і буксир "Чингісхан"

В останні місяці ситуація в східному Середземномор'ї загострилася, зокрема, в зв'язку з активізацією геологорозвідувальної діяльності Анкари в цьому районі. Пошуком родовищ вуглеводнів опікується "Оруч Реіс".

Туреччина веде нафтогазову розвідку в водах, які Греція і Кіпр вважають своєю винятковою економічною зоною. Це викликає тертя між Анкарою і низкою країн ЄС.

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