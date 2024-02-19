Турецько-російська торгівля під загрозою нових санкцій США – Reuters

Грудневий пакет США прямо не стосувався енергетики, але він ускладнив деякі турецькі платежі за російську нафту.

Загроза США застосувати санкції до фінансових компаній, що ведуть бізнес із росією, охолодила турецько-російську торгівлю, порушивши або сповільнивши деякі платежі як за нафту, що імпортується, так і за турецький експорт.

Про це повідомляє Reuters.

Грудневий пакет США прямо не стосувався енергетики, але він ускладнив деякі турецькі платежі за російську нафту, а також російські платежі за широкий спектр турецького експорту, повідомили джерела агентства.

Санкції США спрямовані на те, щоб скоротити доходи кремля та зірвати його війну проти України, не задушивши потоки російської нафти на світові ринки, щоб уникнути політично чутливого стрибка цін на бензин у США перед президентськими виборами в листопаді.

Однак, за словами нафтотрейдерів, проблеми з оплатою, аналогічні тим, з якими зараз стикається Туреччина, вже порушили постачання російської нафти до Індії та ускладнили постачання до ОАЕ та Китаю.

росія є найбільшим експортером сирої нафти та дизельного палива в бідну енергоресурсами Туреччину, члена НАТО, поставивши 8,9 млн тонн сирої нафти та 9,4 млн тонн дизельного палива за 11 місяців до листопада.

За словами чотирьох джерел, проблеми з платежами, що виникають, пов'язані з тим, що турецькі банки переглядають бізнес і посилюють вимоги до російських клієнтів. Вони не порушили постачання сирої нафти до Туреччини, затримавши лише невелику кількість вантажів, повідомили два джерела у нафтовій галузі.

Джерело в російській нафтовій компанії повідомило, що російські експортери нафти не отримували платежів із Туреччини протягом двох-трьох тижнів.

"Проводити деякі платежі за енергоносії до росії стало складно, особливо після нових санкцій наприкінці грудня. Деякі платежі були зірвані", - повідомило турецьке джерело, знайоме з питанням платежів.

Джерело в турецькій нафтовій промисловості заявило, що проблеми з платежами почалися після грудня.

Анкара виступає проти санкцій Заходу щодо Москви, незважаючи на те, що вона критикувала вторгнення Росії до України два роки тому. Протягом усього конфлікту їй вдавалося підтримувати тісні зв'язки як із Москвою, так і з Києвом.

Хоча Анкара заявила, що санкції не вдасться обійти на турецькій землі, минулого року Вашингтон посилив тиск із метою зупинити транзит товарів подвійного призначення, які Росія могла б використати на полі бою, і попередив, що турецькі банки та компанії можуть постраждати від вторинних санкцій.

Порушення російсько-турецьких платежів почалося, коли 22 грудня Байден підписав указ, погрожуючи фірмам, які допомагають росії обходити санкції, ризиком втратити доступ до фінансової системи США.

Початкові дані показали, що турецький експорт до росії впав на 39% у річному обчисленні до 631 млн доларів у січні. Імпорт із росії у січні впав на 20,2% до 4 млрд доларів.

За словами джерел, більша частина впливу припала на торгівлю, не пов'язану з нафтою. "Експорт техніки, зокрема, припинився просто через схожість з військовою технікою", - повідомило перше джерело, знайоме з питанням.

"Справжня проблема виникає не з платежем, який Туреччина має зробити, а з платежем, який Туреччина отримає. Це показує високий рівень нерішучості турецьких банків щодо санкцій", - сказало джерело.