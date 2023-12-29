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ПОЛІТИКА

Турецький безпілотник з українським двигуном здійснив дебютний політ – Bloomberg

29 грудня 2023, 19:18
Турецький безпілотник з українським двигуном здійснив дебютний політ – Bloomberg
Скріншот з відео
ANKA-3 призначений для виконання розвідувальних, спостережних і бойових завдань.

Турецький безпілотник-невидимка з українським двигуном успішно завершив свій дебютний політ, розширивши арсенал безпілотних літальних апаратів Туреччини.

Про це пише Bloomberg.

Безпілотник ANKA-3, розроблений державною компанією Turkish Aerospace Industries (TAI) і оснащений двигуном, розробленим Запорізьким машинобудівним конструкторським бюро "Прогрес" ім. академіка О. Г. Івченка, пролетів у четвер, 28 грудня, понад годину, досягнувши висоти (2,4 кілометра) і швидкості 280 км/год.

Відео польоту опублікував у мережі X президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, підкресливши що безпілотник " зробить вагомий внесок в оборону країни завдяки своїм передовим технологіям, дизайну та можливостям".

Розробка ANKA-3 була оточена секретністю, і компанія TAI вперше опублікувала його фотографії в березні цього року. 

ANKA-3 призначений для виконання розвідувальних, спостережних і бойових завдань, повідомляється на сайті TAI. Він зможе літати на висоті до понад 12 кілометрів і перебувати в повітрі до 10 годин, несучи корисне навантаження до 1200 кілограмів.

"Здатність ANKA перебувати в повітрі протягом тривалого часу - це чудова можливість. Він може повертатися туди і назад до цільових точок кілька разів, не потрапляючи в поле зору навіть сучасних радарів систем ППО", - зазначив незалежний турецький авіаційний експерт Кубілай Йілмаз.

 Туреччина стала світовим лідером у виробництві смертоносних дронів завдяки компанії Baykar. Цього вдалося досягти після наочної демонстрації можливостей дронів Bayraktar на полі бою в Україні. Закордонні замовлення від інших країн світу зросли. 

Турецькі безпілотники Bayraktar TB2 на початку війни дуже допомагали ЗСУ домагатися успіхів, але тепер мають обмежену корисність, оскільки російські окупанти посилюють протиповітряну оборону.

ТуреччинабезпілотникиУкраїна

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