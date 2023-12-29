Турецький безпілотник з українським двигуном здійснив дебютний політ – Bloomberg

ANKA-3 призначений для виконання розвідувальних, спостережних і бойових завдань.

Турецький безпілотник-невидимка з українським двигуном успішно завершив свій дебютний політ, розширивши арсенал безпілотних літальних апаратів Туреччини.

Про це пише Bloomberg.

Безпілотник ANKA-3, розроблений державною компанією Turkish Aerospace Industries (TAI) і оснащений двигуном, розробленим Запорізьким машинобудівним конструкторським бюро "Прогрес" ім. академіка О. Г. Івченка, пролетів у четвер, 28 грудня, понад годину, досягнувши висоти (2,4 кілометра) і швидкості 280 км/год.

Відео польоту опублікував у мережі X президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, підкресливши що безпілотник " зробить вагомий внесок в оборону країни завдяки своїм передовим технологіям, дизайну та можливостям".

Розробка ANKA-3 була оточена секретністю, і компанія TAI вперше опублікувала його фотографії в березні цього року.

ANKA-3 призначений для виконання розвідувальних, спостережних і бойових завдань, повідомляється на сайті TAI. Він зможе літати на висоті до понад 12 кілометрів і перебувати в повітрі до 10 годин, несучи корисне навантаження до 1200 кілограмів.

"Здатність ANKA перебувати в повітрі протягом тривалого часу - це чудова можливість. Він може повертатися туди і назад до цільових точок кілька разів, не потрапляючи в поле зору навіть сучасних радарів систем ППО", - зазначив незалежний турецький авіаційний експерт Кубілай Йілмаз.

Туреччина стала світовим лідером у виробництві смертоносних дронів завдяки компанії Baykar. Цього вдалося досягти після наочної демонстрації можливостей дронів Bayraktar на полі бою в Україні. Закордонні замовлення від інших країн світу зросли.

Турецькі безпілотники Bayraktar TB2 на початку війни дуже допомагали ЗСУ домагатися успіхів, але тепер мають обмежену корисність, оскільки російські окупанти посилюють протиповітряну оборону.