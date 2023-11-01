Турецький парламент не буде прискорювати вступ Швеції до НАТО

Голова парламентського комітету Туреччини в закордонних справах Фуат Октай заявив, що Анкара не поспішатиме схвалювати членство Швеції в НАТО.

Про це повідомляє Reuters.

За словами Октайя, турецькі парламентарі обговорять питання членства Швеції в Альянсі, "коли прийде час... в межах їхніх власних пріоритетів".

"Членство Швеції в НАТО - це лише одна з міжнародних угод в нашому порядку денному, яка чекає на ратифікацію. Те, що є нагальним для інших, не обов'язково є нагальним для нас", - додав глава.

Законопроєкт про членство Швеції в НАТО повинен бути схвалений комітетом перед голосуванням в повному складі парламенту, після чого президент Реджеп Таїп Ердоган підпише його.

Раніше ми писали, що Туреччина може схвалити вступ Швеції в НАТО не раніше наступного року.