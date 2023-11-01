Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Турецький парламент не буде прискорювати вступ Швеції до НАТО

01 листопада 2023, 18:31
Турецький парламент не буде прискорювати вступ Швеції до НАТО
Фото: Укрінформ
Голова парламентського комітету Туреччини в закордонних справах Фуат Октай заявив, що Анкара не поспішатиме схвалювати членство Швеції в НАТО.

Про це повідомляє Reuters.

За словами Октайя, турецькі парламентарі обговорять питання членства Швеції в Альянсі, "коли прийде час... в межах їхніх власних пріоритетів".

"Членство Швеції в НАТО - це лише одна з міжнародних угод в нашому порядку денному, яка чекає на ратифікацію. Те, що є нагальним для інших, не обов'язково є нагальним для нас",  - додав глава. 

Законопроєкт про членство Швеції в НАТО повинен бути схвалений комітетом перед голосуванням в повному складі парламенту, після чого президент Реджеп Таїп Ердоган підпише його.

Раніше ми писали, що Туреччина може схвалити вступ Швеції в НАТО не раніше наступного року.

 

ТуреччинаШвеціяНАТО

Останні матеріали

Численні просування Ізраїлю в Газу. В центрі уваги – оперативний план війни – Мік Раян
Cуспільство
Численні просування Ізраїлю в Газу. В центрі уваги – оперативний план війни – Мік Раян
Переклад iPress – 01 листопада 2023, 16:39
Ракети ATACMS створюють нові дилеми росіянам. Але вони не є диво-зброєю – Микола Бєлєсков
Технології
Ракети ATACMS створюють нові дилеми росіянам. Але вони не є диво-зброєю – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 01 листопада 2023, 11:16
Прокиньтеся. Порядок європейської безпеки має бути не з росією, а проти неї – Крісті Раік
Політика
Прокиньтеся. Порядок європейської безпеки має бути не з росією, а проти неї – Крісті Раік
Переклад iPress – 01 листопада 2023, 09:08
США не готові до війни великих держав. Що слід зробити першочергово – Ендрю Міхта
Політика
США не готові до війни великих держав. Що слід зробити першочергово – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 31 жовтня 2023, 16:35
Обман, страх і зневіра. Історія про те, як США позбавили Україну ядерного арсеналу. Частина 2 – National Interest
Політика
Обман, страх і зневіра. Історія про те, як США позбавили Україну ядерного арсеналу. Частина 2 – National Interest
Переклад iPress – 31 жовтня 2023, 12:49
Провал
Політика
Провал "засліплених". Помилкові уявлення про росію на Заході тепер оплачує Схід – Едвард Лукас
Переклад iPress – 31 жовтня 2023, 09:27
Обман, страх і зневіра. Історія про те, як США позбавили Україну ядерного арсеналу. Частина 1 – National Interest
Політика
Обман, страх і зневіра. Історія про те, як США позбавили Україну ядерного арсеналу. Частина 1 – National Interest
Переклад iPress – 30 жовтня 2023, 17:07
Сил для форсування Дніпра у ЗСУ вистачає. Вирішальне значення для всієї війни має достатність боєприпасів і техніки – Том Купер
Cуспільство
Сил для форсування Дніпра у ЗСУ вистачає. Вирішальне значення для всієї війни має достатність боєприпасів і техніки – Том Купер
Переклад iPress – 30 жовтня 2023, 12:07
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється