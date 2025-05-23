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ПОЛІТИКА

Туск назвав "державною зрадою" відмову опозиційного кандидата підтримати вступ України в НАТО

23 травня 2025, 12:38
Туск назвав
Фото: Shutterstock
Туск заявив, що ситуація є "одним із найгучніших скандалів цієї кампанії".

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск різко розкритикував опозиційного кандидата в президенти Кароля Навроцького за його згоду на вимоги лідера крайньо правої антиукраїнської партії "Конфедерація" Славоміра Менцена, серед яких — обіцянка блокувати вступ України до НАТО.

Виступаючи в ефірі TVN24, Туск заявив, що ситуація є "одним із найгучніших скандалів цієї кампанії" та охарактеризував позицію Навроцького як "державну зраду".

"Ми не завжди мали спільну позицію з покійним президентом Лехом Качинським, але щодо України — її суверенітету, прозахідного курсу та членства в НАТО — між нами панувала повна згода", — наголосив прем’єр.

Туск підкреслив, що членство України в НАТО є критично важливим для безпеки Польщі. "Останнє, що ми повинні робити — це підтримувати вимоги путіна", — додав він.

Причиною обурення стало підписання Навроцьким і Менценом декларації з восьми пунктів у прямому ефірі. В ній, зокрема, кандидат пообіцяв не ратифікувати вступ України до НАТО та заявив, що дискусія про це «не має сенсу».

Нагадаємо, у другий тур президентських виборів у Польщі, що відбудеться після 18 травня, вийшли мер Варшави Рафал Тшасковський (31,36%) та Кароль Навроцький (29,54%), якого підтримує опозиційна партія "Право і справедливість".

вибориДональд ТускПольщаНАТО

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