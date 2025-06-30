Туск підбив підсумки головування Польщі в ЄС

За словами премʼєра, польське головування було новаторським у розумінні безпеки Європи

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підбив підсумки головування країни в Раді ЄС, яке з 1 липня перейде до Данії.

Про це повідомляють Rmf24 та PAP.

Туск підсумував, що польське головування було новаторським у розумінні безпеки Європи. Очільник уряду наголосив, що Польща хоче змінити переконання в ЄС, що час готуватися до загроз і розраховувати на себе.

"Євросоюз має увійти у режим повної мобілізації. Треба починати підготовку до потенційної агресії. Польське головування це переломний момент. Саме Польща внесла розуміння, що ЄС мусить подбати про оборону власної території", – каже він.