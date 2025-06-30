Туск підбив підсумки головування Польщі в ЄС
30 червня 2025, 12:51
Фото: Shutterstock
За словами премʼєра, польське головування було новаторським у розумінні безпеки Європи
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підбив підсумки головування країни в Раді ЄС, яке з 1 липня перейде до Данії.
Про це повідомляють Rmf24 та PAP.
Туск підсумував, що польське головування було новаторським у розумінні безпеки Європи. Очільник уряду наголосив, що Польща хоче змінити переконання в ЄС, що час готуватися до загроз і розраховувати на себе.
"Євросоюз має увійти у режим повної мобілізації. Треба починати підготовку до потенційної агресії. Польське головування це переломний момент. Саме Польща внесла розуміння, що ЄС мусить подбати про оборону власної території", – каже він.
Серед найважливіших досягнень останнього півріччя польський уряд виділяє рішення ЄС про інвестиції в оборону і безпеку.
"Європейський Союз виник як велика мрія про континент без війни, без конфронтації, без необхідності застосування сили. Європейський Союз був відповіддю на війну і виражав віру європейців у те, що війни більше не буде. Ви знаєте, як важко було зламати цю парадигму? Цю наївну європейську віру", – сказав Дональд Туск.
Тим часом глава МЗС Радослав Сікорський наголосив, що під час польського головування в Раді ЄС Європа прийняла польські аргументи про те, що росія є довгостроковою, постійною загрозою. Він підкреслив, що також було прийнято низку інструментів, що підвищують стійкість і безпеку ЄС.
Міністр європейських справ Польщі Адам Шлапка зазначив, що законодавчі рішення, пов'язані з SAFE, були ухвалені в рекордно короткі терміни. SAFE – перша масштабна програма Євросоюзу, спрямована на збільшення інвестицій у європейські оборонні спроможності.
"Це те, чого раніше під час роботи Європейського Союзу не було. Від ухвалення політичного рішення, подання законодавчого акту до прийняття конкретної програми з процедурами, правилами та конкретними коштами – 71 день. Зазвичай такі речі тривають кілька президентських термінів", – сказав він.