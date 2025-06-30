Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Туск підбив підсумки головування Польщі в ЄС

30 червня 2025, 12:51
Туск підбив підсумки головування Польщі в ЄС
Фото: Shutterstock
За словами премʼєра, польське головування було новаторським у розумінні безпеки Європи

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підбив підсумки головування країни в Раді ЄС, яке з 1 липня перейде до Данії.

Про це повідомляють Rmf24 та PAP.

Туск підсумував, що польське головування було новаторським у розумінні безпеки Європи. Очільник уряду наголосив, що Польща хоче змінити переконання в ЄС, що час готуватися до загроз і розраховувати на себе.
 
"Євросоюз має увійти у режим повної мобілізації. Треба починати підготовку до потенційної агресії. Польське головування це переломний момент. Саме Польща внесла розуміння, що ЄС мусить подбати про оборону власної території", – каже він.
 
Серед найважливіших досягнень останнього півріччя польський уряд виділяє рішення ЄС про інвестиції в оборону і безпеку.
 
"Європейський Союз виник як велика мрія про континент без війни, без конфронтації, без необхідності застосування сили. Європейський Союз був відповіддю на війну і виражав віру європейців у те, що війни більше не буде. Ви знаєте, як важко було зламати цю парадигму? Цю наївну європейську віру", – сказав Дональд Туск.
 
Тим часом глава МЗС Радослав Сікорський наголосив, що під час польського головування в Раді ЄС Європа прийняла польські аргументи про те, що росія є довгостроковою, постійною загрозою. Він підкреслив, що також було прийнято низку інструментів, що підвищують стійкість і безпеку ЄС.
 
Міністр європейських справ Польщі Адам Шлапка зазначив, що законодавчі рішення, пов'язані з SAFE, були ухвалені в рекордно короткі терміни. SAFE – перша масштабна програма Євросоюзу, спрямована на збільшення інвестицій у європейські оборонні спроможності.
 
"Це те, чого раніше під час роботи Європейського Союзу не було. Від ухвалення політичного рішення, подання законодавчого акту до прийняття конкретної програми з процедурами, правилами та конкретними коштами – 71 день. Зазвичай такі речі тривають кілька президентських термінів", – сказав він.

 

Польщавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Ірано-ізраїльське перемир'я не буде тривалим. Нетаньягу, як і путін, хоче вічної війни – Саймон Тісдалл
Політика
Ірано-ізраїльське перемир'я не буде тривалим. Нетаньягу, як і путін, хоче вічної війни – Саймон Тісдалл
Переклад iPress – 30 червня 2025, 11:12
Саміт
Політика
Саміт "татка" НАТО і мучеництво України. Через задобрювання Європою Трампа загине більше українців – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 червня 2025, 22:02
Політика
"Потьомкінський" саміт НАТО шле вбивчі сигнали. НАТО щойно здало Україну путіну – британські ЗМІ
Переклад iPress – 27 червня 2025, 14:08
Гра на дві руки. Як Україна виграє від закордонного оборонного партнерства – Бенджамін Кук
Політика
Гра на дві руки. Як Україна виграє від закордонного оборонного партнерства – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 27 червня 2025, 10:57
Асиметрична війна. Чому нещодавні несподівані атаки України та Ізраїлю мають турбувати Тайвань – War on the Rocks
Політика
Асиметрична війна. Чому нещодавні несподівані атаки України та Ізраїлю мають турбувати Тайвань – War on the Rocks
Переклад iPress – 27 червня 2025, 08:37
Перемога опортунізму над ідеологією.
Політика
Перемога опортунізму над ідеологією. "Таткові" Трампу байдуже НАТО – Bloomberg
Переклад iPress – 26 червня 2025, 14:26
Політика
"Татко" Трамп виходить на перший план. НАТО схиляється перед його вимогами – The Times
Переклад iPress – 26 червня 2025, 11:15
Багато диму та вогню. Проте ситуація з Іраном залишається невизначеною – Том Купер
Політика
Багато диму та вогню. Проте ситуація з Іраном залишається невизначеною – Том Купер
Переклад iPress – 26 червня 2025, 07:33
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється