Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Туск представив оновлений склад польського уряду

23 липня 2025, 12:39
Туск представив оновлений склад польського уряду
Фото: Shutterstock
Мета реорганізації – оптимізація роботи міністерств, що має зробити державне управління ефективнішим і краще підготовленим до сучасних викликів.

У середу вранці, 23 липня, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск офіційно представив оновлений склад Ради міністрів. 

Про це пише RMF24.

Мета реорганізації – оптимізація роботи міністерств, що має зробити державне управління ефективнішим і краще підготовленим до сучасних викликів.

Під час виступу глава польського уряду висловив сподівання, що відповідно до домовленостей з президентом країни, присяга нових міністрів відбудеться в четвер, 24 липня, а перше засідання уряду в новому складі – в п'ятницю, 25 липня.

Туск зазначив, що "в історії кожної країни бувають моменти, коли після подій, що потрясають політичну арену, необхідно зібратися, твердо стати на землю, стримати емоції і з новою енергією та вірою у власні сили повернутися до роботи". 

У новому уряді віцепрем’єр-міністр та міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш залишиться на своїй посаді, а глава Міністерства закордонних справ Радослав Сікорський також обійме посаду віцепрем’єра.

Віцепрем'єр і міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський також залишиться на свої посаді, як і міністр фінансів та економіки – Анджей Доманський.

Водночас замість Томаша Сємоняка, главою Міністерства внутрішніх справ Польщі стане Марцін Кєрвінський.

Також нових очільників отримали Міністерство юстиції, Міністерство державного майна, Міністерство спорту та туризму, Міністерство сільського господарства та розвитку сільських територій, Міністерство культури та національної спадщини.

Як пише польський мовник, як передбачалося раніше, внаслідок об'єднання існуючих міністерств буде створено два великі міністерства. Перше буде відповідати за економічні питання, друге – за енергетику.

Дональд ТускПольщауряд

Останні матеріали

Європа повинна вивести Туреччину з ізоляції. Геополітичні можливості стукають у двері – Тімоті Еш
Політика
Європа повинна вивести Туреччину з ізоляції. Геополітичні можливості стукають у двері – Тімоті Еш
Переклад iPress – 23 липня 2025, 14:29
путін має постати перед судом, а не сидіти за столом перемовин. Україні потрібні справедливість та відповідальність – Марк Гертлінг
Політика
путін має постати перед судом, а не сидіти за столом перемовин. Україні потрібні справедливість та відповідальність – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 23 липня 2025, 11:52
Досвід, за який сплачено життями.
Технології
Досвід, за який сплачено життями. "Мадяр" розповів, як 4 команди дронів за 15 хвилин можуть знищити будь-яку базу НАТО – Дональд Гілл
Переклад iPress – 22 липня 2025, 23:57
путін знов потрапляє в категорію
Політика
путін знов потрапляє в категорію "дурних ворогів". Чому він продовжує робити ті самі помилки – Мік Раян
Переклад iPress – 22 липня 2025, 15:54
Цифровий ГУЛАГ путіна. кремль примусово заганяє росіян у новий мобільний застосунок – The Times
Політика
Цифровий ГУЛАГ путіна. кремль примусово заганяє росіян у новий мобільний застосунок – The Times
Переклад iPress – 22 липня 2025, 11:39
На Покровському напрямку гаряче. росіяни просуваються невеликими кроками – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
На Покровському напрямку гаряче. росіяни просуваються невеликими кроками – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 22 липня 2025, 07:57
Випробування Епштейном. Трамп пережив багато скандалів, але цей – нетривіальний – Washington Post
Політика
Випробування Епштейном. Трамп пережив багато скандалів, але цей – нетривіальний – Washington Post
Переклад iPress – 21 липня 2025, 14:24
Трамп прагне заробити на важкому становищі України. Як президент США допомагає росії – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп прагне заробити на важкому становищі України. Як президент США допомагає росії – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 21 липня 2025, 11:46
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється