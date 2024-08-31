Туск продовжив дію підвищеної готовності терористичних загроз у Польщі

Розпорядження діятиме до 30 листопада.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підписав розпорядження про продовження рівнів підвищеної готовності до терористичних загроз до 30 листопада.

Про це із посиланням на Урядовий центр безпеки пише RMF24.

Підписані накази стосуються розширення рівнів тривоги: BRAVO рівень 2 і BRAVO-CRP рівень 2 на всю країну, а також BRAVO рівень 2 для польської енергетичної інфраструктури, розташованої за межами Республіки Польща.

Як зазначили у Центрі безпеки, рівень тривоги – це передусім сигнал готовності служб до дій.