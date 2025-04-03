Туск прокоментував тарифи США

Партнерство означає справді взаємні тарифи, наголосив очільник польського уряду

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував нові мита від президента США Дональда Трампа. Він зазначив, що потрібні відповідні рішення.

Про це Туск написав у соцмережі Х.

"Дружба означає партнерство. Партнерство означає справді взаємні тарифи. Потрібні відповідні рішення", – написав Туск.

Нагадаємо, що 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових взаємних мит на імпортні товари, назвавши цей день "днем економічної незалежності". У список також потрапила Україна, для неї буде встановлена 10% мита на експорт товарів до США.