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Туск прокоментував тарифи США

03 квітня 2025, 13:53
Туск прокоментував тарифи США
Фото: Shutterstock
Партнерство означає справді взаємні тарифи, наголосив очільник польського уряду

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував нові мита від президента США Дональда Трампа. Він зазначив, що потрібні відповідні рішення.

Про це Туск написав у соцмережі Х.

"Дружба означає партнерство. Партнерство означає справді взаємні тарифи. Потрібні відповідні рішення", – написав Туск.
 
Нагадаємо, що 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових взаємних мит на імпортні товари, назвавши цей день "днем економічної незалежності". У список також потрапила Україна, для неї буде встановлена 10% мита на експорт товарів до США.
Дональд Тускмитавійна в Україні

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