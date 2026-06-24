Туск прокоментував відсутність Зеленського на конференції у Гданську

Дональд Туск упродовж "конфлікту орденів" постійно закликав до стриманості з обох сторін.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що підтримує постійний контакт із главою українського уряду Юлією Свириденко та позитивно оцінює рішення щодо її участі в Міжнародній конференції з відновлення України у Гданську замість президента Володимира Зеленського.

Про це Туск заявив під час спільної пресконференції з очільниками урядів країн "Вишеградської групи", повідомляє RMF24.

За словами польського прем’єра, останнім часом між президентами України та Польщі виникла зайва емоційна напруга, а реакції сторін були "неадекватними".

Туск зазначив, що перебуває у постійному контакті з прем’єр-міністеркою України Юлією Свириденко, яка повідомила йому про намір очолити українську делегацію на конференції у Гданську.