Туск прокоментував відсутність Зеленського на конференції у Гданську
24 червня 2026, 08:07
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Дональд Туск упродовж "конфлікту орденів" постійно закликав до стриманості з обох сторін.
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що підтримує постійний контакт із главою українського уряду Юлією Свириденко та позитивно оцінює рішення щодо її участі в Міжнародній конференції з відновлення України у Гданську замість президента Володимира Зеленського.
Про це Туск заявив під час спільної пресконференції з очільниками урядів країн "Вишеградської групи", повідомляє RMF24.
За словами польського прем’єра, останнім часом між президентами України та Польщі виникла зайва емоційна напруга, а реакції сторін були "неадекватними".
Туск зазначив, що перебуває у постійному контакті з прем’єр-міністеркою України Юлією Свириденко, яка повідомила йому про намір очолити українську делегацію на конференції у Гданську.
"Я перебуваю у постійному контакті з панею Прем’єр-міністр Юлією Свириденко. Вона мене поінформувала, що очолить делегацію на конференцію у Гданську. Якщо йдеться про мене, то я не розчарований. На мою думку, це означає, можливо, навіть більш вправне проведення конференції, без непотрібної напруги і сприймаю це як жест деескалації напруги", – зазначив Туск.
На переконання глави польського уряду, такий формат представництва України може сприяти більш спокійному та конструктивному проведенню міжнародного заходу.