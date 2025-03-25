Туск розповів про очікування від переговорів у Саудівській Аравії

Політик візьме участь у неформальному саміті "коаліції охочих", який відбудеться 27 березня у Парижі.

У Польщі "з нетерпінням та занепокоєнням" очікують на завершення переговорів у Саудівській Аравії. Також за словами польського прем’єр-міністра Дональда Туска, у зв'язку зі змінами на геополітичній мапі світу ключовою темою стає фахова дипломатична робота.

Про це він розповів перед засіданням Ради міністрів Польщі, повідомляє "Укрінформ".

Політик зазначив, що візьме участь у неформальному саміті "коаліції охочих", який відбудеться 27 березня у Парижі.

"З нетерпінням і занепокоєнням чекаємо на результати переговорів, які упродовж останніх годин тривали в Саудівській Аравії між росіянами та американцями, а також між американцями та українцями", – наголосив Туск.

Щодо саміту, прем'єр підкреслив, що подібних заходів зараз "забагато", а для нього першочерговим є результат.

"Для мене важливішими за 20 самітів є рішення і дії, скільки грошей, військових та інфраструктури ми матимемо, наскільки сучасною вона буде, скільки її буде на нашому кордоні", – зазначив Туск.