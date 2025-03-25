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Туск розповів про очікування від переговорів у Саудівській Аравії

25 березня 2025, 18:13
Туск розповів про очікування від переговорів у Саудівській Аравії
Фото: Shutterstock
Політик візьме участь у неформальному саміті "коаліції охочих", який відбудеться 27 березня у Парижі.

У Польщі "з нетерпінням та занепокоєнням" очікують на завершення переговорів у Саудівській Аравії. Також за словами польського прем’єр-міністра Дональда Туска, у зв'язку зі змінами на геополітичній мапі світу ключовою темою стає фахова дипломатична робота.

Про це він розповів перед засіданням Ради міністрів Польщі, повідомляє "Укрінформ".
 
Політик зазначив, що візьме участь у неформальному саміті "коаліції охочих", який відбудеться 27 березня у Парижі.
 
"З нетерпінням і занепокоєнням чекаємо на результати переговорів, які упродовж останніх годин тривали в Саудівській Аравії між росіянами та американцями, а також між американцями та українцями", – наголосив Туск.
 
Щодо саміту, прем'єр підкреслив, що подібних заходів зараз "забагато", а для нього першочерговим є результат.
 
"Для мене важливішими за 20 самітів є рішення і дії, скільки грошей, військових та інфраструктури ми матимемо, наскільки сучасною вона буде, скільки її буде на нашому кордоні", – зазначив Туск.
 
Політик також звернув увагу на підготовку військового вишколу для добровольців у Польщі, наголосивши, що ця ініціатива не є підготовкою до війни, а навпаки – спрямована на її запобігання.
 
Польський прем’єр підкреслив, що будь-які заходи, спрямовані на посилення обороноздатності країни, зокрема реалізація проєкту "Щит Схід", сприятимуть зменшенню ризику збройного конфлікту.
 
Крім того, він зазначив, що перенаправлення понад 7 мільярдів євро з Національного плану відновлення до нового фонду оборони та безпеки надасть Польщі додаткові можливості для зміцнення своєї обороноздатності.

 

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