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ПОЛІТИКА

Туск скасував візит до Німеччини на тлі погіршення відносин

10 вересня 2024, 17:37
Туск скасував візит до Німеччини на тлі погіршення відносин
Фото: Shutterstock
Точна причина рішення польського прем'єра залишається незрозумілою.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск скасував візит до Німеччини, запланований на кінець цього тижня, на тлі погіршення відносин між двома країнами.

Про це повідомляє Euractiv.

Туск повинен був поїхати до Потсдама, щоб отримати премію M100 Media Award, яка вручається “особистостям, відданим зміцненню демократії, свободи слова та ЗМІ, а також європейському взаєморозумінню”.

Але Туск скасував поїздку в останній момент, пославшись на внутрішні зобов'язання, і тепер замість нього поїде міністр юстиції Адам Боднар.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який мав виголосити промову з похвалою на адресу Туска, також не братиме участь у церемонії.

"З глибоким жалем канцлер Олаф Шольц був змушений скасувати свою участь у церемонії вручення премії M100 Media Award через неузгодженість у розкладі. Прем'єр-міністр Дональд Туск також не зможе бути присутнім на церемонії особисто через важливі державні зобов'язання", - повідомили організатори.

Колишній президент Німеччини Йоахім Ґаук та колишній міністр оборони Німеччини Рудольф Шарпінг виступлять з промовами.

Символічна нагорода M100 Media Award є “премією європейської преси”, переможців якої обирають члени Консультативної ради M100. Серед попередніх переможців - Рух за свободу жінок в Ірані, народ України, російський опозиціонер Алєксєй Навальний і колишній прем'єр Італії Маріо Драгі.

Туск, якого мер Потсдама Майк Шуберт називав “важливим захисником демократичного, вільного суспільства”, буде нагороджений разом з президентом Косова Вйосою Османі.

Точна причина рішення Туска скасувати свою поїздку до Німеччини залишається незрозумілою, офіс прем'єра Польщі не відповів на запит Euractiv про коментар.

За словами джерел Euractiv, основною причиною погіршення відносин між двома країнами можуть бути газопроводи "Північний потік".

Варшава відхилила запит Берліна на арешт українця, який проживає в Польщі й підозрюється у причетності до вибуху на "Північному потоці-2", а минулого місяця Туск заявив, що всі ініціатори й покровителі "Північних потоків" повинні "вибачитися й промовчати". 

Жодна зі сторін не підтвердила, що скасування візиту двох лідерів до Потсдама пов'язане з погіршенням відносин.

Після виборів у жовтні коаліція центристських і лівих партій на чолі з Туском перейняла владу від попереднього консервативного уряду партії "Право і справедливість" (PiS), який критикували за порушення верховенства права й підрив свободи ЗМІ.

Польсько-німецькі відносини “досягли нового мінімуму” за часів перебування при владі PiS. Очікувалося, що з приходом до влади в Польщі нового прем'єра зв'язки між країнами покращаться. Туска, який частково має німецьке походження (його бабуся була німкенею) і колись був відомий своєю дружбою з колишнім канцлером Ангелою Меркель, у PiS часто висміювали як “слугу Берліна”.

Однак двосторонні відносини між Польщею й Німеччиною, хоча й високо цінуються обома сторонами, останніми тижнями стали “холоднішими”.

НімеччинаТуск

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