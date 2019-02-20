Туск став почесним доктором Львівського національного університету
Новоспечений почесний доктор подякував за честь, та заявив, що в Україні завжди почувається серед друзів.
"Хочу розпочати з подяки, що без вагань ви прийняли пропозицію, щоб я говорив сьогодні польською мовою. Я знав, що сьогодні буду серед друзів, тому я дозволив собі це прохання. Свої слова скеровую мешканцям міста Львова і Гданська, України і Польщі. Я польський патріот і європеєць. Не бачу тут жодного конфлікту. Дуже люблю Польщу і дуже люблю Україну - тут нема жодного парадоксу. Це як любити маму і закохатися в дівчину", - розповів Дональд Туск.
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"Люди різних професій отримують цей титул. Доктор - той, хто вчить, хто може бути корисним. Я є вчителем історії, але з досвіду знаю, що життя дає набагато цікавіші уроки, ніж вчителі", - додав Дональд Туск, говорячи про значення для нього звання Doctor Honoris Causa.
Фото: ЛОДА
"Для мене велика честь стати доктором Honoris Causa у Львівському національному університеті імені Івана Франка. По-справжньому зворушлива і красива церемонія. Спасибі", - написав згодом Туск у Twitter.
Honoris Causa (з лат. "Заради пошани") - ступінь доктора наук без захисту дисертації, що присуджується на підставі значних заслуг номінанта.
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