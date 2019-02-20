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Туск став почесним доктором Львівського національного університету

У подячній промові він заявив, що в Україні почувається "серед друзів"
Президенту Європейської Ради Дональду Туску під час офіційного візиту до Львова вручили звання доктора Honoris Causa Львівського національного університету імені Івана Франка.
Туск став почесним доктором Львівського національного університету Фото: ЛОДА

Новоспечений почесний доктор подякував за честь, та заявив, що в Україні завжди почувається серед друзів.

"Хочу розпочати з подяки, що без вагань ви прийняли пропозицію, щоб я говорив сьогодні польською мовою. Я знав, що сьогодні буду серед друзів, тому я дозволив собі це прохання. Свої слова скеровую мешканцям міста Львова і Гданська, України і Польщі. Я польський патріот і європеєць. Не бачу тут жодного конфлікту. Дуже люблю Польщу і дуже люблю Україну - тут нема жодного парадоксу. Це як любити маму і закохатися в дівчину", - розповів Дональд Туск.

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"Люди різних професій отримують цей титул. Доктор - той, хто вчить, хто може бути корисним. Я є вчителем історії, але з досвіду знаю, що життя дає набагато цікавіші уроки, ніж вчителі", - додав Дональд Туск, говорячи про значення для нього звання Doctor Honoris Causa.


Фото: ЛОДА

"Для мене велика честь стати доктором Honoris Causa у Львівському національному університеті імені Івана Франка. По-справжньому зворушлива і красива церемонія. Спасибі", - написав згодом Туск у Twitter.

Honoris Causa (з лат. "Заради пошани") - ступінь доктора наук без захисту дисертації, що присуджується на підставі значних заслуг номінанта.

 
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20 02 2019 15:47
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