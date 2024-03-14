Туск тисне на спікера Палати представників, що блокує допомогу Україні

"Доля мільйонів людей" висить на волосині.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час візиту до Вашингтона закликав спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона винести ухвалений Сенатом пакет фінансування України (61 млрд доларів) на голосування.

Про це повідомляє The HILL.

"Це не якась політична сутичка, яка має значення лише тут, в Америці. Відсутність цього позитивного рішення пана Джонсона дійсно коштуватиме тисячі життів там [в Україні]: дітей, жінок. Він повинен усвідомлювати свою особисту відповідальність. Пан Джонсон повинен усвідомлювати, і я сподіваюся, що він вже усвідомлює, що від його індивідуального рішення залежить доля мільйонів людей – насправді від його рішення залежать тисячі життів в Україні", – сказав Туск.

Нагадаємо, що Джонсон, який орієнтується на колишнього президента США Дональда Трампа, вже місяць блокує винесення на розгляд Палати представників законопроєкту про допомогу Україні, який був схвалений Сенатом ще 13 лютого.

Щоб винести законопроект на голосування всупереч позиції Джонсона, демократи у Палаті представників 12 березня почали збір підписів під відповідною петицією. Мають підписатися щонайменше 218 законодавців. Зважаючи на те, що у нижній палаті лише 213 демократів, то без голосів республіканців не обійтися.