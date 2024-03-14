Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Туск тисне на спікера Палати представників, що блокує допомогу Україні

14 березня 2024, 09:10
Туск тисне на спікера Палати представників, що блокує допомогу Україні
з вільних джерел
"Доля мільйонів людей" висить на волосині.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час візиту до Вашингтона закликав спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона винести ухвалений Сенатом пакет фінансування України (61 млрд доларів) на голосування. 

Про це повідомляє The HILL.

"Це не якась політична сутичка, яка має значення лише тут, в Америці. Відсутність цього позитивного рішення пана Джонсона дійсно коштуватиме тисячі життів там [в Україні]: дітей, жінок. Він повинен усвідомлювати свою особисту відповідальність. Пан Джонсон повинен усвідомлювати, і я сподіваюся, що він вже усвідомлює, що від його індивідуального рішення залежить доля мільйонів людей – насправді від його рішення залежать тисячі життів в Україні", – сказав Туск.

Нагадаємо, що Джонсон, який орієнтується на колишнього президента США Дональда Трампа, вже місяць блокує винесення на розгляд Палати представників законопроєкту про допомогу Україні, який був схвалений Сенатом ще 13 лютого. 

Щоб винести законопроект на голосування всупереч позиції Джонсона, демократи у Палаті представників 12 березня почали збір підписів під відповідною петицією. Мають підписатися щонайменше 218 законодавців. Зважаючи на те, що у нижній палаті лише 213 демократів, то без голосів республіканців не обійтися. 

війнаТускдопомога УкраїніПалата представників

Останні матеріали

Європейські протести фермерів – ґрунт для російської пропаганди. Час звернути на це увагу – Ніколя Тензер
Політика
Європейські протести фермерів – ґрунт для російської пропаганди. Час звернути на це увагу – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 14 березня 2024, 09:02
Трамп
Політика
Трамп "несповна розуму". Але "ми його любимо", кажуть рупори кремля – Джулія Девіс
Переклад iPress – 13 березня 2024, 15:37
СБУ має бомбардувати російські авіабази, а не нафтобази. Адже ВКС наносить по ЗСУ 111 ударів УМПК на день – Том Купер
Політика
СБУ має бомбардувати російські авіабази, а не нафтобази. Адже ВКС наносить по ЗСУ 111 ударів УМПК на день – Том Купер
Переклад iPress – 13 березня 2024, 12:21
Стратегічне дезертирство США. А на його тлі інновації та адаптація в епоху кіберпанку – RUSI
Технології
Стратегічне дезертирство США. А на його тлі інновації та адаптація в епоху кіберпанку – RUSI
Переклад iPress – 13 березня 2024, 09:21
Як американські праві закохувалися в диктаторів знову і знову. Трамп і путін – це не новина – Кейсі Мішель
Політика
Як американські праві закохувалися в диктаторів знову і знову. Трамп і путін – це не новина – Кейсі Мішель
Переклад iPress – 12 березня 2024, 16:48
Лінія фронту залишалася нерухомою минулого тижня. Інтенсивність боїв під Мар'їнкою знизилась, а під Роботиним – ні – Дональд Гілл
Cуспільство
Лінія фронту залишалася нерухомою минулого тижня. Інтенсивність боїв під Мар'їнкою знизилась, а під Роботиним – ні – Дональд Гілл
Переклад iPress – 12 березня 2024, 11:53
Чи вирішить Британія пересидіти війну, якщо та захопить Захід? Відсутність США поглиблює розбіжності в Європі – Едвард Лукас
Політика
Чи вирішить Британія пересидіти війну, якщо та захопить Захід? Відсутність США поглиблює розбіжності в Європі – Едвард Лукас
Переклад iPress – 12 березня 2024, 09:06
Війська для України. Великий момент Макрона – Ніколя Тензер
Політика
Війська для України. Великий момент Макрона – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 11 березня 2024, 16:24
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється