Туск відреагував на погрози Орбана заблокувати санкції ЄС проти рф

Угорщина поки не погодила продовження санкцій ЄС проти росії

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у суботу відреагував на погрози свого угорського колеги Віктора Орбана заблокувати санкції Євросоюзу проти росії.

Про це він написав у мережі Х.

"Якщо Орбан дійсно заблокує європейські санкції в головний для війни момент, стане абсолютно зрозуміло, що в цій великій грі за безпеку і майбутнє Європи він грає в команді путіна, а не в нашій. З усіма наслідками, що випливають із цього факту", – зазначив він.

Починаючи із січня 2025 року, Польща головує в Раді Євросоюзу. Через зволікання Орбана у підтримці санкцій проти кремля ЄС ризикує пропустити дату їх продовження, яка спливає 31 січня.

Нагадаємо. що Орбан неодноразово висловлювався проти санкцій, які вводить ЄС проти країни-агресора Росії. У січні 2025 року він заявив, що настав час "викинути санкції з вікна" й налагодити відносини з рф. На думку прем'єр-міністра Угорщини, зараз Брюссель у "фазі пияцтва", але "протверезіння" ще настане.