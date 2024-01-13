Туск виключає антиукраїнські настрої у польському уряді

Європа має прийняти виклик росії і вкласти незрівнянно більше грошей на закупівлю зброї, на підвищення обороноздатності, зазначив Дональд Туск.

Місця антиукраїнським настроям в уряді Польщі бути не може.

Про це сказав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск в інтерв'ю TVN24, оприлюдненому напередодні.

За його словами, колишня провладна польська партія Право і Справедливість "намагалася грати на антиукраїнських нотах" в останні місяці виборчої кампанії. Втім, він особисто не дозволить, аби в новому уряді хтось будував свою позицію на антиукраїнських настроях.

"Тому що не може бути жодних сумнівів щодо війни та нашої прихильності, як і всього західного світу, Україні у її конфронтації з росією. Кожен польський патріот має, безумовно, визнати ці причини. У війні з росією Україна потребує нашої допомоги та допомоги всього світу, вільного світу. Це не гасло. Тому що насправді, доки Україна воює з Росією, ми у відносній безпеці, сказав він", – пояснив Туск.

За його словами, завданням Польщі буде протистояти зневірі, коли мова йде щодо допомоги Україні. У зв'язку з цим він активно працює з партнерами у Європі.

Туск підкреслив, що росія перевела свою економіку на "військові рейки", тому війна може тривати довго.

"Європа має прийняти виклик і вкласти незрівнянно більше грошей на закупівлю зброї, на підвищення обороноздатності. Ми не можемо вдавати, що нічого не відбувається. У такому питанні, як озброєння і підтримка України у війні, не може бути жодних вагань. Для мене це незаперечний факт", – додав він.