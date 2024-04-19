Туск закликав польських фермерів припинити блокування кордону з Україною

"Ми не можемо перегрівати цю ситуацію".

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск після завершення дводенного засідання Європейської Ради у Брюсселі закликав польських фермерів не блокувати пункти пропуску на кордоні з Україною.

Про це повідомляє "Польське радіо".

"Ми не можемо перегрівати цю ситуацію. Сьогодні ми дійсно не можемо блокувати Україну на наших пунктах пропуску. Це просто неможливо", – зазначив Туск.

За його словами, Варшава готова до чергових форм допомоги тим аграріям, які не з власної волі втратили від війни росії проти України. Прем’єр також наголосив, що більшість фермерів розуміє, що уряд й надалі вестиме переговори.

"Я не думаю, що сьогодні будь-хто порядний у Польщі хоче послабити Україну. Тому поки що розраховую на рефлексії і на відмову від цієї форми протесту", – сказав Туск.

Глава уряду додав, що польські органи діятимуть таким чином, щоб зробити пункти пропуску проїзними.

Він також підкреслив, що у цьому контексті не будуть потрібними безпосередні засоби примусу, зазначивши, що він розраховує на розуміння з боку фермерів.

"Донині аграрії не зазнавали поганого трактування з боку поліції чи інших державних служб. Я хочу, щоб так було й надалі", – резюмував політик.