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Туск заявив, що не балотуватиметься у президенти

16 серпня 2024, 13:13
Туск заявив, що не балотуватиметься у президенти
Фото: Shutterstock
Рішення щодо кандидата в президенти від "Громадянської коаліції" оголосять до Різдва.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що не претендуватиме на пост президента. 
 
Про із із посиланням на його заяву під час пресконференції у Карчеві пише RMF24.
 
"Я не збираюся балотуватися. Найближчі роки будуть справді серйозними. Я почуваюся компетентним і мені добре там, де я є" , – запевнив прем’єр.
 
Рішення щодо кандидата в президенти від "Громадянської коаліції" оголосять до кінця грудня. 
 
"Рішення щодо кандидата в президенти від "Громадянської коаліції" чи, можливо, всієї коаліції, ми маємо оголосити до Різдва", – зазначив глава уряду.
 
Водночас Дональд Туск вважає очільника Варшави від "Громадянської коаліції"  Рафала Тшасковського найімовірнішим кандидатом у президенти.

 

Дональд Тусквійна в Україніросія окупанти

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