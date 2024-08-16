Туск заявив, що не балотуватиметься у президенти
16 серпня 2024, 13:13
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Рішення щодо кандидата в президенти від "Громадянської коаліції" оголосять до Різдва.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що не претендуватиме на пост президента.
Про із із посиланням на його заяву під час пресконференції у Карчеві пише RMF24.
"Я не збираюся балотуватися. Найближчі роки будуть справді серйозними. Я почуваюся компетентним і мені добре там, де я є" , – запевнив прем’єр.
Рішення щодо кандидата в президенти від "Громадянської коаліції" оголосять до кінця грудня.
"Рішення щодо кандидата в президенти від "Громадянської коаліції" чи, можливо, всієї коаліції, ми маємо оголосити до Різдва", – зазначив глава уряду.
Водночас Дональд Туск вважає очільника Варшави від "Громадянської коаліції" Рафала Тшасковського найімовірнішим кандидатом у президенти.