Туск заявив, що не балотуватиметься у президенти

Рішення щодо кандидата в президенти від "Громадянської коаліції" оголосять до Різдва.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що не претендуватиме на пост президента.

Про із із посиланням на його заяву під час пресконференції у Карчеві пише RMF24.

"Я не збираюся балотуватися. Найближчі роки будуть справді серйозними. Я почуваюся компетентним і мені добре там, де я є" , – запевнив прем’єр.

Рішення щодо кандидата в президенти від "Громадянської коаліції" оголосять до кінця грудня.