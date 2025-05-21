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Туск жорстко відреагував на готовність Навроцького блокувати вступ України до НАТО

21 травня 2025, 21:55
Туск жорстко відреагував на готовність Навроцького блокувати вступ України до НАТО
Фото: Shutterstock
Прем’єр-міністр Польщі попередив, що погоджуватися на вимоги Путіна смертельно небезпечно для Польщі.
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на заяву кандидата у президенти Кароля Навроцького про готовність відмовитися від підтримки вступу України до НАТО в обмін на політичну підтримку від лідера "Конфедерації" Славоміра Менцена.
 
Відповідний допис прем’єр-міністра з’явився 21 травня на платформі Х.
 
Туск наголосив, що саме заборони вступу України до Альянсу вимагає російський диктатор путін, який наступною вимогою висуне капітуляцію України. І якщо і на це Навроцький погодиться, наголосив Туск, це стане "смертельно небезпечно для Польщі". 
 
"Перша і найважливіша вимога путіна до України та Заходу – заборона вступу України до НАТО. Навроцький щойно добровільно підписав цю вимогу. Наступною буде капітуляція та розділ України. Він також підпише. Смертельно небезпечно для Польщі", - написав польський прем’єр-міністр.
Тусквійна в Україніросія окупанти

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