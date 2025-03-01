Творець "Титаніка" Джеймс Кемерон покидає Америку через політику Трампа

Америка нічого не варта, якщо вона не відстоює те, за що історично виступала, зазначає режисер.

Легендарний режисер "Титаніка", творець найкасовіших фільмів, що прикрасили історію Голлівуду, Джеймс Кемерон залишає США - він в очікуванні отримання новозеландського громадянства, де, сподівається, йому буде легше дихати і спокійніше жити.

Про це він розповів в інтерв'ю новозеландському виданню Stuff.

"Я думаю, це жахливо, я думаю, це жахливо", - так відповів Кемерон на запитання про переобрання Трампа.

Голлівудський режисер змушений проводити багато часу в Сполучених Штатах, але, після обрання президента Трампа йому ще більше захотілося втекти «додому, у Веллінгтон». Відомо, що режисер прожив у Новій Зеландії 14 років, але за родом роботи багато часу проводив (і проводить) у США. Але жити там не має наміру.

"Я бачу відмову від усього пристойного. Америка нічого не варта, якщо вона не відстоює те, за що історично виступала. Це стає порожньою ідеєю, і я думаю, що вони вихолощують її так швидко, як тільки можуть, заради власної вигоди".

Але Кемерон сказав, що не почувається в безпеці і в Новій Зеландії, тому що, коли мова заходить про наслідки президентства Трампа, «ми всі разом - у глобальному масштабі».

За його словами, одне з найкращих вражень від життя в Новій Зеландії - це те, що він зміг виїхати від нав'язливого висвітлення Трампа в Штатах.

"Я не знаю, чи почуваюся я тут у більшій безпеці, але я безумовно відчуваю, що мені не потрібно читати про це на першій сторінці щодня. Це просто огидно", - сказав Кемерон.

"У новозеландських виданнях є дещо хороше - принаймні, вони поміщають це на третю сторінку. Я просто не хочу більше бачити обличчя цього хлопця на першій сторінці газети. Це неминуче, це як дивитися на автомобільну аварію знову і знову".

"Я виріс у Канаді й бачу багато схожого в поведінці людей. Насправді мені тут подобається трохи більше. Тут є вроджена повага і вимога поваги. Усі мають рівний статус з точки зору особистості. І мені це подобається - це те, що я хочу, щоб відчули мої діти".

Кемерон є автором трьох із чотирьох найкасовіших фільмів усіх часів: "Аватар", "Аватар: Шлях води" і "Титанік", сукупний дохід від яких склав близько 13 мільярдів доларів.