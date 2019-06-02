Творці робота Софії представили її молодшу сестру

Гонконгівська компанія Hanson Robotics, яка створила відомого у всьому світі робота Софію, розробила міні-версію Софії.

"Маленька Софія є молодшою сестрою Софії і новим членом сім'ї Hanson Robotics", - пишуть у розробника, повідомляє Digital Trends.

У компанії стверджують, що зріст маленької Софії становить 14 дюймів і вона є другом-роботом, який робить програмування і штучний інтелект веселим і корисним для дітей від 7 до 13 років, особливо для дівчаток.

Маленька Софія також може ходити, розмовляти, співати, бавитися в ігри і, як і її старша сестра, розповідати анекдоти.

Міні-Софія є унікальним програмованим освітнім компаньйоном для дітей, який буде надихати їх вчитися на безпечному, інтерактивному досвіді робота-людини.

"Діти, викладачі і навіть шанувальники Софії-робота, незалежно від віку, побачать неперевершеність Маленької Софії", - говорять у компанії.

Нагадаємо, що Софія – той самий робот, який рік тому сказав своєму творцю Девіду Хансону, що знищить людство. Шкіра Софії створена з силікону і виглядає дуже натуральною, камери в її очах в поєднанні з комп'ютерними алгоритмами дають їй можливість відстежувати обличчя, впізнавати людей, встановлювати зоровий контакт.

Додамо, що робот-андроїд Софія отримала громадянство Саудівської Аравії.