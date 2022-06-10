ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИСоцмережа Twitter 6 жовтня дозволила своїм передплатникам у США редагувати твіти. Раніше ця функція запрацювала також у Канаді, Австралії та Новій Зеландії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Twitter додав можливість редагування для передплатників зі США
Фото: google.com
Про це пише Reuters.
Користувачі платної версії Twitter Blue за $4,99 на місяць зможуть редагувати свої твіти «кілька разів» протягом 30 хвилин після публікації, повідомили в компанії.
Наразі вони уже користуються функцією, яка зберігає твіти до однієї хвилини, дозволяє переглянути твіт і «скасувати» його перед публікацією.
Відредаговані твіти матимуть спеціальну позначку, яка відображатиме час останнього редагування. Користувачі також зможуть натиснути мітку на відредагованому твіті, щоб переглянути його попередні версії.
Нагадаємо, що 5 жовтня американський бізнесмен та винахідник Ілон Маск змінив свою позицію щодо угоди про придбання соцмережі Twitter. Тепер він хоче таки завершити її.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
06 10 2022 22:38 МЕДІА
- ФОТО Xiaomi представила новий смартфон
- ВІДЕО Космічний корабель NASA DART атакував астероїд під час першого випробування захисту планети
- ФОТО Телескоп James Webb зробив найчіткіше зображення кілець Нептуна за десятиліття
- Іранські БПЛА та ударні дрони, до створення яких причетні Китай та австрійський виробник двигунів – Том Купер, частина 3
- Том Купер про іранські БПЛА. Від Ісламської революції до поля бою в Україні. Частина 1
СТАТТІ