Twitter додав можливість редагування для передплатників зі США

Соцмережа Twitter 6 жовтня дозволила своїм передплатникам у США редагувати твіти. Раніше ця функція запрацювала також у Канаді, Австралії та Новій Зеландії.

Фото: google.com

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