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Twitter передасть акаунт президента США Байдену, незалежно від думки Трампа

Інші урядові акаунти також будуть передані адміністрації Байдена
Соціальна мережа Twitter має намір передати офіційний акаунт президента США @POTUS Джо Байдену в день інавгурації, незалежно від думки чинного президента Дональда Трампа.
Twitter передасть акаунт президента США Байдену, незалежно від думки Трампа Фото: twitter.com

"Twitter активно готується підтримати перехід інституційних акаунтів Білого дому у Твіттері 20 січня 2021 року", - повідомив представник соцмережі, зазначає "Укрінформ".

Інші урядові акаунти, такі як @VP (віцепрезидент), @FLOTUS (перша леді США), @whitehouse (Білий дім), також будуть передані адміністрації Байдена.

Твіти адміністрації Трампа будуть заархівовані Національним управлінням архівів і документації США.

Нагадаємо, що Байден запустив сайт щодо переходу влади від Трампа

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21 11 2020 13:48
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