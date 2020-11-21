ПОЛІТИКА НОВИНИСоціальна мережа Twitter має намір передати офіційний акаунт президента США @POTUS Джо Байдену в день інавгурації, незалежно від думки чинного президента Дональда Трампа.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Twitter передасть акаунт президента США Байдену, незалежно від думки Трампа
Інші урядові акаунти також будуть передані адміністрації Байдена
Фото: twitter.com
"Twitter активно готується підтримати перехід інституційних акаунтів Білого дому у Твіттері 20 січня 2021 року", - повідомив представник соцмережі, зазначає "Укрінформ".
Інші урядові акаунти, такі як @VP (віцепрезидент), @FLOTUS (перша леді США), @whitehouse (Білий дім), також будуть передані адміністрації Байдена.
Твіти адміністрації Трампа будуть заархівовані Національним управлінням архівів і документації США.
Нагадаємо, що Байден запустив сайт щодо переходу влади від Трампа
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