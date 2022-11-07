Twitter подать до суду на Ілона Маска через відмову купувати соціальну мережу

На початку цього тижня Twitter подасть до суду на засновника SpaceX і бізнесмена Ілона Маска за відмову від покупки соцмережі за 44 млрд доларів.

Про це повідомляють джерела Bloomberg.

Справа слухатиметься в штаті Делавер. Делавер є корпоративною оселею для більш як половини компаній США, включаючи Twitter, і понад 60% фірм зі списку Fortune 500.

Bloomberg пише, що там судді розглядають справи без присяжних і не можуть присуджувати штрафні санкції.

Судячи з попередніх суперечок про злиття, спроби розірвати угоду можуть закінчитися протягом кількох місяців, часто закінчуючись мировими угодами, щоб уникнути подальших суперечок.