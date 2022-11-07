ВІДПОЧИНОК НОВИНИНа початку цього тижня Twitter подасть до суду на засновника SpaceX і бізнесмена Ілона Маска за відмову від покупки соцмережі за 44 млрд доларів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Twitter подать до суду на Ілона Маска через відмову купувати соціальну мережу
Бізнесмен відреагував жартом
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляють джерела Bloomberg.
Справа слухатиметься в штаті Делавер. Делавер є корпоративною оселею для більш як половини компаній США, включаючи Twitter, і понад 60% фірм зі списку Fortune 500.
Bloomberg пише, що там судді розглядають справи без присяжних і не можуть присуджувати штрафні санкції.
Судячи з попередніх суперечок про злиття, спроби розірвати угоду можуть закінчитися протягом кількох місяців, часто закінчуючись мировими угодами, щоб уникнути подальших суперечок.
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11 07 2022 09:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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