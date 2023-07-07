Twitter погрожує Meta судом через запуск платформи Threads

Meta, яка запустила Threads напередодні, та отримала понад 30 мільйонів реєстрацій, намагається перемогти Twitter Ілона Маска, залучаючи мільярди користувачів Instagram.

Twitter погрожує судом компанії Meta, яка 6 липня запустила власну платформу для мікроблогів Threads.

Про це повідомляє Reuters.

Meta, яка запустила Threads напередодні, та отримала понад 30 мільйонів реєстрацій, намагається перемогти Twitter Ілона Маска, залучаючи мільярди користувачів Instagram.

У своєму листі Спіро звинуватив Meta в тому, що вона найняла колишніх співробітників Twitter, які "мали і продовжують мати доступ до комерційних таємниць Twitter та іншої вкрай конфіденційної інформації".

"Twitter має намір суворо дотримуватись своїх прав інтелектуальної власності та вимагає від Meta вжити негайних заходів, щоб припинити використання будь-яких комерційних секретів Twitter або іншої конфіденційної інформації", — написав Спіро.

Джерело Reuters, яке знає про лист, підтвердило його зміст.

"Ніхто в команді інженерів Threads не є колишнім співробітником Twitter", — сказав речник Meta Енді Стоун у дописі Threads.

Тим часом власник Twitter Маск сказав: "Конкуренція — це добре, шахрайство — ні", у відповідь на твіт із посиланням на цю новину.

Експерти з права інтелектуальної власності заявили, що для висунення позову проти Meta щодо крадіжки комерційної таємниці Twitter знадобиться набагато більше деталей, ніж те, що міститься в листі.

"Просте наймання колишніх співробітників Twitter (яких сам Twitter звільнив або вигнав) і той факт, що Facebook створив дещо схожий сайт, навряд чи підтвердять претензію щодо комерційної таємниці", — сказав він.