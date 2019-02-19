Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Twitter ввів нові правила щодо політреклами

Нові правила почнуть діяти з 11 березня
Соцмережа Twitter розширює свою політику щодо політичної реклами та прозорості на територію всіх країн-членів ЄС, Індії та Австралії.
Twitter ввів нові правила щодо політреклами Фото: twitter.com

"Сьогодні ми розширюємо свою політику щодо політичної реклами та прозорості на територію всіх країн-членів ЄС, Індії та Австралії", - йдеться у блозі соцмережі.

Як повідомили у Twitter, нові правила почнуть діяти з 11 березня у вищевказаних країнах.

Згідно з нововведенням, тільки перевірені рекламодавці зможуть розміщувати політичну рекламу в соцмережі.

Twitter також закликає всіх охочих вже почати подавати заявки на верифікацію своїх акаунтів.

У соцмережі також додали, що й далі продовжать запроваджувати нові правила щодо політичної реклами й на інших основних ринках протягом 2019 року.

Нагадаємо, що компанія Twitter запропонувала своїм користувачам змінити пароль для входу в систему через виявлену помилку в системі зберігання паролів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 02 2019 16:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ветеран-засновник UKR GUN Projects: Наша форма в комплексі з турнікетами зупиняє кров за секунди

Ветеран-засновник UKR GUN Projects: Наша форма в комплексі з турнікетами зупиняє кров за секунди

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.