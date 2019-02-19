Twitter ввів нові правила щодо політреклами

Соцмережа Twitter розширює свою політику щодо політичної реклами та прозорості на територію всіх країн-членів ЄС, Індії та Австралії.

"Сьогодні ми розширюємо свою політику щодо політичної реклами та прозорості на територію всіх країн-членів ЄС, Індії та Австралії", - йдеться у блозі соцмережі.

Як повідомили у Twitter, нові правила почнуть діяти з 11 березня у вищевказаних країнах.

Згідно з нововведенням, тільки перевірені рекламодавці зможуть розміщувати політичну рекламу в соцмережі.

Twitter також закликає всіх охочих вже почати подавати заявки на верифікацію своїх акаунтів.

У соцмережі також додали, що й далі продовжать запроваджувати нові правила щодо політичної реклами й на інших основних ринках протягом 2019 року.

Нагадаємо, що компанія Twitter запропонувала своїм користувачам змінити пароль для входу в систему через виявлену помилку в системі зберігання паролів.