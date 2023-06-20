Twitter виконуватиме законодавство ЄС про боротьбу з дезінформацією – Маск

Ілон Маск, який прибав соціальну мережу Twitter, заявив, що мікроблог виконуватиме нове законодавство ЄС щодо протидії дезінформації, коли воно набуде чинності.

Про це повідомляє Le Figaro/AFP.

"Twitter буде дотримуватися закону. Повторюся, якщо закон набуде чинності – Twitter буде поважати його", – відповів Ілон Маск на питання про нове законодавство ЄС щодо цифрових послуг.

Закон набуде чинності 25 серпня і передбачає зобов’язання для медіаплатформ швидко реагувати на сумнівний контент.

Штраф за ігнорування може сягати до 6% прибутків компанії.