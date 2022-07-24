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Twitter звинувачує Маска в багатомільйонних збитках

Компанія Twitter звинувачує підприємця Ілона Маска в багатомільйонних грошових втратах. В другому кварталі блог отримав чистий збиток у розмірі 270 млн доларів.
Twitter звинувачує Маска в багатомільйонних збитках Фото: google.com
Про це пише iPress.ua з посиланням на результати другого кварталу у Twitter.
 
Згідно з результатами, компанія отримала чистий збиток у розмірі 270 млн доларів проти прибутку у розмірі 65,6 млн доларів.
 
Як відзначає Twitter, це пов'язано з непростою ситуацією на ринку реклами, а також невизначеністю щодо придбання компанії Ілоном Маском. Власники Twitter вважають, що припинення угоди генеральним директором Tesla є ​​недійсним та неправильним, а угода про злиття залишається чинною.
 
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Рада правління Twitter подала позов проти Ілона Маска, який відмовився від угоди про покупку компанії в розмірі 44 млрд доларів.
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24 07 2022 13:09
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