Twitter звинувачує Microsoft у "несанкціонованому" використанні даних

Згідно з угодою з Twitter, соціальна мережа встановлює ліміти на використання свого інтерфейсу прикладного програмування (API) для всіх розробників.

Компанія Twitter висунула звинувачення Microsoft Corp у порушенні угоди про використання даних соціальної мережі.

Про це пише Reuters із посиланням на лист, з яким ознайомилось агентство.

Так, адвокат власника Twitter Ілона Маска висунув звинувачення у "несанкціонованому" використанні даних Twitter з боку Microsoft, включаючи передачу даних державним установам без дозволу в деяких випадках.

У листі, адресованому генеральному директору Microsoft Сатьї Наделла, адвокат Маска Алекс Спіро попросив технологічного гіганта провести аудит використання контенту Twitter. Про лист вперше повідомила газета New York Times.

Twitter не одразу відповів на запит Reuters про коментар.

Згідно з угодою з Twitter, соціальна мережа встановлює ліміти на використання свого інтерфейсу прикладного програмування (API) для всіх розробників.

"Незважаючи на ці обмеження, додатки Microsoft зверталися до API Twitter понад 780 мільйонів разів і отримали понад 26 мільярдів твітів лише у 2022 році", - йдеться в листі.

Представник Microsoft повідомив, що в четвер компанія отримала запит від юридичної фірми, яка представляє інтереси Twitter, з деякими питаннями щодо попереднього використання безкоштовних API-інтерфейсів Twitter.

"Ми розглянемо ці питання і відповімо на них належним чином. Ми з нетерпінням чекаємо на продовження нашого довгострокового партнерства з компанією", - сказав представник компанії.

Звинувачення Twitter пролунали в той час, коли Ілон Маск розійшовся в поглядах з Microsoft щодо своєї платформи штучного інтелекту.

У квітні Маск заявив, що запустить платформу штучного інтелекту "TruthGPT", щоб кинути виклик пропозиціям від Microsoft і Google.

Він розкритикував підтримувану Microsoft фірму OpenAI, що стоїть за популярним чат-ботом ChatGPT, за "навчання ШІ брехні" і заявив, що OpenAI тепер стала "закритою", "комерційною" організацією, яка "тісно пов'язана з Microsoft".

Він також звинуватив Ларрі Пейджа, співзасновника Google, у несерйозному ставленні до безпеки ШІ.

Раніше повідомлялось, що розробник чат-бота ChatGPT закликає США регулювати штучний інтелект.