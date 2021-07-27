ПОЛІТИКА НОВИНИДо України повернулася тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін. Останні тижні її обов'язки виконував заступник помічника держсекретаря Джордж Кент.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Тимчасова повірена у справах США повернулася до України
Раді знову вітати в Україні тимчасову повірену у справах США Крістіну Квін! Також щиро вдячні заступнику помічника держсекретаря США Джорджу Кенту, який протягом останніх двох тижнів виконував обов'язки тимчасового повіреного у справах США
Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook посольства США.
"Раді знову вітати в Україні тимчасову повірену у справах США Крістіну Квін! Також щиро вдячні заступнику помічника держсекретаря США Джорджу Кенту, який протягом останніх двох тижнів виконував обов'язки тимчасового повіреного у справах США", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Білий дім в найближчі тижні оголосить кандидатуру посла США в Україні.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
27 07 2021 17:25 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Тихановська каже, що приїхала до США для налагодження дипломатичних відносин
- ВІДЕО У Берліні відбулася зустріч Зеленського та Штайнмаєра
- ВІДЕО Міжнародні військові навчання Sea Breeze закінчилися
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі