Тимчасова повірена у справах США повернулася до України

Раді знову вітати в Україні тимчасову повірену у справах США Крістіну Квін! Також щиро вдячні заступнику помічника держсекретаря США Джорджу Кенту, який протягом останніх двох тижнів виконував обов'язки тимчасового повіреного у справах США

До України повернулася тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін. Останні тижні її обов'язки виконував заступник помічника держсекретаря Джордж Кент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook посольства США.

"Раді знову вітати в Україні тимчасову повірену у справах США Крістіну Квін! Також щиро вдячні заступнику помічника держсекретаря США Джорджу Кенту, який протягом останніх двох тижнів виконував обов'язки тимчасового повіреного у справах США", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Білий дім в найближчі тижні оголосить кандидатуру посла США в Україні.