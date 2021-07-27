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Тимчасова повірена у справах США повернулася до України

Раді знову вітати в Україні тимчасову повірену у справах США Крістіну Квін! Також щиро вдячні заступнику помічника держсекретаря США Джорджу Кенту, який протягом останніх двох тижнів виконував обов'язки тимчасового повіреного у справах США
До України повернулася тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін. Останні тижні її обов'язки виконував заступник помічника держсекретаря Джордж Кент.
Тимчасова повірена у справах США повернулася до України Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook посольства США.
 
"Раді знову вітати в Україні тимчасову повірену у справах США Крістіну Квін! Також щиро вдячні заступнику помічника держсекретаря США Джорджу Кенту, який протягом останніх двох тижнів виконував обов'язки тимчасового повіреного у справах США", - йдеться в повідомленні.
 
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Білий дім в найближчі тижні оголосить кандидатуру посла США в Україні.
 
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27 07 2021 17:25
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