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У ЄС планують запровадити тимчасове обмеження вартості газу для стримування екстремальних цін

Європейська комісія планує запропонувати у ЄС тимчасову стелю цін на газ, щоб стримати екстремальні ціни
У ЄС планують запровадити тимчасове обмеження вартості газу для стримування екстремальних цін Фото: УНН
Про це повідомляє Financial Times.
 
"Брюссель планує запропонувати надзвичайний механізм для стримування цін на газ, коли вони досягнуть екстремальних рівнів, на тлі того, як ЄС прагне взяти під контроль енергетичну кризу блоку", - пише видання.
 
Згідно з проектом пропозиції Європейської комісії, як повідомляється, ЄС повинен мати можливість встановлювати максимальну "динамічну ціну", за якою можуть укладатися угоди щодо газу на майданчику TTF у Нідерландах, що є орієнтиром для торгівлі газом у блоці.
 
Мета полягає в тому, щоб дати ЄС можливість втручатися у разі екстремальних цін на природний газ, не порушуючи при цьому безпеку поставок і не заохочуючи споживання, йдеться у проекті, і додається, що будь-яка така стеля цін має діяти лише три місяці.
 
Пропозиції Єврокомісії, як зазначається, також включають заходи щодо обмеження волатильності на ринках енергетичних деривативів, а також довгостроковий проект створення нового еталону для скрапленого природного газу. У проекті пропонуються термінові заходи щодо забезпечення більш ефективної співпраці держав-членів блоку у галузі закупівель газу з особливим акцентом на заповнення сховищ наступного року, пише видання.
 
Ці плани, як вказано, пройшли обговорення на позачергових зборах єврокомісарів у неділю, і їх ще доведеться обговорити між державами-членами напередодні засідання Європейської ради у четвер та п'ятницю в Брюсселі.
 
Німеччина, яка має найбільший газовий ринок у блоці, була серед країн-членів, які скептично ставилися до ідеї введення обмеження на ціни на газ, побоюючись, що це може зрештою підтримати попит чи підірвати надходження поставок, відзначає видання.
 
"Серед лідерів немає згоди щодо граничної ціни - це дуже спірно, - сказав один із офіційних осіб ЄС перед зустріччю у вихідні. - Кожна форма обмеження матиме різний ефект, (залежно) від того, де ви знаходитесь у Європі".
 
Проект пропозиції, з якою ознайомилася Financial Times, з'явився, коли держави-члени готувалися до саміту, спрямованому на пошук спільних рішень для стримування енергетичної кризи, у Брюсселі у четвер та п'ятницю.
 
Уряди країн ЄС сперечаються про те, як найкраще разом упоратися зі зростанням цін на енергоносії, і питання обмеження цін на газ виявилося особливо спірним.
 
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17 10 2022 11:17
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